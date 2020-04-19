Трамп пригрозил Китаю последствиями в случае вины в пандемии COVID-19

Если Китай виновен в допущении вспышки коронавируса, то для него должны быть последствия, заявил 18 апреля президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Если они преднамеренно скрывали [данные о коронавирусе], то да, должны быть последствия», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что если Пекин просто «совершил ошибку», то это не так страшно.

Кроме того, на брифинге подвергла сомнению достоверность данных КНР о коронавирусе координатор по противодействию COVID-19 Дебора Биркс.

По ее словам, представленная информация «нереальна».

В последнее время из США всё чаще звучат обвинения в адрес Китая.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

При этом Трамп пообещал расследовать «странное» происхождение коронавируса. Кроме того, он обвинил Пекин и Всемирную организацию здравоохранения в сокрытии информации о COVID-19. По этой причине Вашингтон прекратил финансирование ВОЗ.