Губернатор штата Нью-Йорк допустил ослабление мер против коронавируса

Некоторые регионы штата Нью-Йорк в перспективе будут снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил во время своего брифинга губернатор штата Эндрю Куомо.

Он предупредил, что снимать ограничения в разных частях штата и городов будет непросто, так как в регионы с более свободным режимом могут перебраться люди из закрытых районов.

«Манхэттен — это не Буффало. Давайте использовать тот же региональный шаблон, когда мы говорим о повторном открытии. Давайте посмотрим на цифры для этого региона по COVID. Давайте посмотрим на уровень госпитализации. Мы на подъеме, мы на спуске, мы на плато этого региона? Емкость больницы для этого региона? Уровень заражения в этом регионе? И тогда давайте будем открыты для принятия решения по регионам», — приводит сайт SKYCentral слова Куомо.

Кроме того, губернатор добавил, что штат Нью-Йорк позволит некоторым больницам возобновить плановые операции на фоне пандемии коронавируса.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил губернаторам штатов самостоятельно снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса.

С 11 апреля на всей территории Соединенных Штатов Америки из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, в США зарегистрировано 809,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 44,6 тыс. человек скончались, 81,8 тыс. пациентов выздоровели.