Около 70% американцев заявили о желании голосовать на выборах президента по почте

Как минимум 67% американцев выступают за то, чтобы голосовать на ноябрьских президентских выборах по почте из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты The Wall Street Journal и телеканала NBC, опубликованные во вторник, 21 апреля.

В частности, около 58% респондентов поддерживают окончательное изменение избирательного законодательства и возможность голосовать по почте.

Вместе с тем 39% опрошенных выступают против такого решения, однако четверть из них признают, что все-таки стоит временно разрешить голосование по почте из-за коронавируса, пишет «РИА Новости».

Идею такого избирательного формата поддерживают представители Демократической партии США. В то время как президент США Дональд Трамп не согласен с такой позицией, так как считает, что подобный способ голосования может привести к жульничеству.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. На данный момент кандидат от Демократической партии Джо Байден, после выхода 8 апреля из гонки сенатора Берни Сандерса, остается единственным конкурентом Трампа в этой кампании.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По последним данным портала Worldometer, в Соединенных Штатах зафиксировано более 794 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 42,6 тыс. человек скончались, а 72,4 тыс. выздоровели.