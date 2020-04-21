Вернуть свободу: американцы без масок пошли на акции против карантина

Недовольство мерами самоизоляции, которые введены в американских штатах, приняло новые формы: на днях прошло несколько массовых митингов за снятие ограничений, введенных из-за COVID-19. Их участники ходили без защитных масок — зато с оружием. Организаторами кампании, по данными СМИ, оказались некие братья Дорр, выступающие за свободное ношение оружия. «Известия» разбирались в том, что стало реальным триггером волнений — недовольство граждан жестким карантином или попытка президента в год выборов набрать политические очки на противостоянии губернаторам-демократам.

Открыть Америку

Тысячи людей в минувшие выходные устроили митинги в столицах ряда американских штатов, требуя снятия введенных властями из-за эпидемии COVID-19 карантинных мер. Массовые собрания, которые насчитывали от нескольких десятков до пары тысяч участников, состоялись, в частности, в штатах Вашингтон и Колорадо. Ранее аналогичные мероприятия, которые сопровождались «антипротестами» с участием сотрудников служб системы здравоохранения, были устроены еще более чем в десятке штатов, включая Вирджинию, Висконсин, Мичиган, Миннесоту, Огайо и Техас.

Понятно, что о соблюдении безопасной дистанции на этих акциях речи не шло, а некоторые их участники пришли на митинги с оружием — видимо, чтобы подчеркнуть собственную решимость добиться ослабления режима карантина.

us Протестующие около здания Капитолия в Коламбусе, штат Огайо, 20 апреля 2020 года Фото: REUTERS/Seth Herald

Желание граждан добиться скорейшего снятия ограничений более чем понятно — несмотря на помощь от государства, крайне тяжело содержать семьи без постоянного стабильного заработка. Только в марте в США официально добавилось свыше 22 млн безработных, и признаков того, что этот тренд меняется, пока не видно.

Судя по социологическим выкладкам, большинство американцев поддерживают ограничение на передвижение как один из способов борьбы с распространением коронавируса. Впрочем, участники подобных митингов с гордостью идут на нарушения местных и действующих в рамках отдельных штатов распоряжений властей, выступая под лозунгами «Вы не можете закрыть Америку!».

Как по шаблону

Собравшиеся в разных штатах скандировали примерно одно и то же — помимо требований разрешить вернуться на работу, они требовали увольнения главного инфекциониста США Энтони Фаучи, а также озвучивали обвинения в адрес Китая, обвиняя Пекин в умышленном нападении с использованием биологического оружия. Губернаторов, которые пока не снимают карантинные ограничения, они называли тиранами, а себе требовали вернуть свободу.

Колумнист Чарли Уолцер утверждает, что ставшие публичной демонстрацией «свободы быть инфицированным» мероприятия — вполне логичный итог деятельности крайне правых сил в целом и в частности — занимающегося фабрикацией новостей портала Infowars, который возглавляет радиоведущий Алекс Джонс. Помимо прочих инструментов, Джонс активно манипулирует рассуждениями о многочисленных теориях заговора.

us Харрисбург, штат Пенсильвания, 20 апреля 2020 года Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

«Новый вирус, о котором мы еще так мало знаем и в отношении которого мнение экспертов непрерывно меняется, — это почти идеальный предмет, который Infowars может использовать в своих параноидальных интерпретациях новостей, — написал Уолцер в статье для The New York Times. — Неопределенность с источником вируса в Китае — это трамплин для неподтвержденных теорий о биологическом оружии. Дискуссии о вакцинах, которые помогут положить конец эпидемии, становятся теориями заговора о владеющих миллиардами хозяевах технологических компаний, стремящихся к сокращению населения». В устах Джонса « искренние страхи, связанные с крайне несправедливыми увольнениями и экономическим спадом, становятся безосновательными теориями о том, как демократы якобы стараются наказать американских граждан, доведя их до бедности », — считает обозреватель.

Братья по оружию

О том, кто может стоять за организацией протестов, написала The Washington Post. Судя по проведенному газетой расследованию, несколько групп в Facebook, в которых зарегистрировались в общей сложности свыше 200 тыс. человек, были созданы братьями Беном, Кристофером и Аароном Доррами, ярыми сторонниками максимально широких прав на хранение и ношение огнестрельного оружия . В сообществах жителей штатов Висконсин, Нью-Йорк, Огайо и Пенсильвания призывают отправляться на «антикарантинные» митинги. Деятельность братьев газета называет «самой свежей иллюстрацией, казалось бы, органически проходящих демонстраций, которыми заправляет сеть консервативных активистов».

us Демонстранты в городе Олимпия, штат Вашингтон, 20 апреля 2020 года Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

«Онлайн-активность, подстрекателями которой являются братья, помогает укорениться впечатлению, что недовольство ограничениями приняло более серьезные масштабы, чем можно предположить исходя из социологических данных, — пишет издание. — Согласно недавнему опросу Куиннипекского университета, около 70% республиканцев заявили, что поддерживают общенациональный запрет покидать дома. Согласно исследованию, за эту меру также выступают 95% демократов».

Facebook уже сообщила о том, что удалит группы, посвященные будущим митингам, в трех штатах. Однако основную часть сообществ, созданных Доррами, администраторы соцсети пока не трогают, объясняя это тем, что в контенте нет каких-либо параметров, противоречащих государственным карантинным нормам.

Цугцванг для губернаторов

Президент Дональд Трамп поставил в весьма непростое положение губернаторов штатов, отдав им право вводить карантинные ограничения и снимать их. Понятно, что у части населения, которая пропускает мимо ушей доводы инфекционистов и положительные результаты жестких мер, которые вводил тот же Китай, такие меры крайне непопулярны. Согласно нормам, которые определили в Белом доме, для того, чтобы губернаторы начинали вводить послабления в режиме (это предполагается сделать в три этапа), число новых заболевших должно снижаться в течение двух недель.

В итоге региональные руководители оказались в заведомо проигрышной ситуации: либо они пойдут на поводу у протестующих и будут рисковать человеческими жизнями (а в США, по подсчетам университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 20 апреля было почти 42 тыс. летальных исходов от COVID-19 и свыше 780 тыс. случаев заражения), либо оставят в силе ограничения, вызывая гнев граждан и разочарование теряющего доходы бизнеса. При этом сам Трамп активно поддерживает сторонников скорейшей нормализации условий жизни: по его словам, американцы любят свою страну и просто хотят вернуться к работе.

us Нью-Йорк, 17 апреля 2020 года Фото: REUTERS/Joel Marklund/BILDBYRÅN

Часть губернаторов уже заявила о том, что изучает возможности для ослабления ограничений, однако другие, в том числе республиканцы, осудили протесты . Так, губернатор Мэриленда Ларри Хоган заявил, что «вряд ли стоит поддерживать демонстрации и призывать людей идти против политики самого президента».

В свою очередь Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон, где еще в январе были зарегистрированы первые в США случаи заражения, обвинил Трампа в том, что тот поощряет незаконные действия.

— Не могу припомнить, чтобы американский президент призывал людей нарушать закон, — посетовал он. — Это опасно, поскольку это может подтолкнуть людей к тому, чтобы они игнорировали те вещи, которые призваны сохранить им жизнь.

Дошло до того, что 20 апреля несколько губернаторов-демократов обратились к Трампу с просьбой повлиять на протестующих (которых сам же президент и подзадоривал). Так, по словам Гретхен Уитмер, губернатора Мичигана, участие в протестах — это «замечательная американская традиция». Однако на фоне эпидемии подобные выступления опасны, и федеральным властям следует напомнить гражданам о том, как «важно оставаться дома» до тех пор, пока статистика по числу зараженных не пойдет вниз, добавила она.

Вице-президент Майк Пенс, который координирует работу национального штаба по борьбе с коронавирусом, уже пообещал напомнить гражданам о том, что послабления в режиме карантина будут возможны после того, как появятся признаки снижения уровня заболеваемости.

— Мы выступим с соответствующим заявлением и продолжим об этом говорить, — сказал Пенс.

В ходе телеконференции с губернаторами он также заявил, что у местных властей достаточно средств для того, чтобы резко увеличить число проводимых тестов на COVID-19. Губернаторы же утверждают, что таких возможностей у них нет, и рассчитывают на федеральную помощь.

Козырная масть

Почему Дональд Трамп призывает нарушать собственные требования — вопрос скорее риторический. Впрочем, подобных противоречивых действий за четыре года в Белом доме в активе главы государства накопилось немало.

В своем Twitter глава государства также опу бликовал несколько постов, адресованных протестующим, и, в частности, призвал их «освободить» Мичиган, Миннесоту и Вирджинию. Логично, что это заявление лишь подлило масла в огонь противостояния отдельных групп американцев и местных властей.

LIBERATE MICHIGAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

us Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

По странному совпадению, в этих штатах губернаторские посты занимают представители находящейся в оппозиции Демократической партии . Официально, конечно, подобные «реверансы» хозяина Овального кабинета с ноябрьскими президентскими выборами никто не связывает, однако очевидно, что ситуация вокруг эпидемии стала (и не могла не стать) одной из важнейших предвыборных тем для Америки.

Впрочем, первая волна одобрения действий американского лидера электоратом уже пошла на спад, и рейтинги президента снижаются. Медлительность властей в реагировании на распространение инфекции и печальная статистика говорят явно не в пользу Трампа, который, судя по всему, не справляется с важнейшим вызовом, с которым он столкнулся за всё время, проведенное в президентском кресле.