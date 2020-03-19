Страна на двоих: что в Казахстане изменилось при президенте Токаеве

19 марта — знаковая дата в истории Казахстана. В этот день в 2019 году бессменный президент страны Нурсултан Назарбаев объявил об отставке, преемником он назначил председателя сената парламента Касым-Жомарт Токаева. «Известия» выяснили, как Казахстан прожил этот год, как изменилась политическая система страны.

Отставки сделаны

В 2019 году впервые в истории независимого Казахстана сменился глава государства. 19 марта первый президент Нурсултан Назарбаев в прямом эфире сообщил об отставке. В обращении он подчеркнул, что сделал всё для создания «современного демократического государства». По словам Назарбаева, при нем Казахстан перешел от аграрной экономики к ​промышленно-сервисной. Полномочия главы государства автоматически перешли к председателю сената парламента Касым-Жомарту Токаеву.

Тот уже на следующий день принял первое решение. 20 марта во время вступления в должность главы государства предложил переименовать столицу Казахстана .

— Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника следующим образом. Наша столица должна носить имя президента и называться Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось по случаю 25-летия независимости Казахстана, — говорил Токаев.

Страна Токаев и Назарбаев на заседании парламента Фото: РИА Новости/Владислав Воднев

Он также предложил воздвигнуть в столице памятник Великому Елбасы («лидеру нации», официальный титул Назарбаева), назвать его именем центральные улицы в областных центрах, оставить в зданиях госучреждений портреты первого главы государства.

Выборы президента прошли 9 июня, на них Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов. Уже 12 июня прошла инаугурация второго президента Казахстана.

Под присмотром Елбасы

Нурсултан Назарбаев покинул пост президента, но сохранил значительные полномочия. Сейчас он занимает семь государственных должностей. В частности, возглавляет Совет безопасности, Ассамблею народов Казахстана, является председателем правящей партии «Нур Отан», остался членом Конституционного совета Казахстана.

Поэтому сложно говорить об отдельной, самостоятельной политике Токаева. Новый глава государства принимает решения по согласованию с командой старого президента. Скорее, речь идет об общем векторе развития Казахстана в последний год.

Страна-1 Инаугурация Токаева в Нур-Султане Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Одно из направлений — движение в сторону политической либерализации. В ходе предвыборной кампании Токаев выдвинул концепцию «слышащего государства» — такого, которое взаимодействует с разными группами населения. В июне прошлого года для этого создали Национальный совет общественного доверия (НСОД). В его состав вошли лидеры общественных, молодежных движений, предприниматели, политологи, правозащитники. На заседании НСОД в декабре Токаев заявил, что власть не считает несогласие деструктивным.

Глава государства также предложил внедрить уведомительный порядок организации митингов . В мажилисе (нижней палате парламента) в начале марта приступили к рассмотрению соответствующего законопроекта. Согласно правительственному варианту, о проведении митинга или шествия необходимо будет уведомить за 15 рабочих дней, о пикете — за 10 дней.

— И обществу, и государству пора адекватно отнестись к публичному выражению позиций. Это неизбежно. И лучше к этому прийти самостоятельно, осознанно, а не вынужденно, — говорит Токаев.

Нефть и Узбекистан

Второе направление — переосмысление экономической модели. Последние пару лет экономика Казахстана демонстрирует неплохую динамику. В 2018 году ВВП вырос на 4,1%, в 2019-м — на 4,5%. Но больше половины прироста приходится на сырьевые отрасли — продажу нефти, газа и полезных ископаемых.

Проблем из-за этого две. С одной стороны, ресурсная база исчерпывается. По прогнозам геологов, через 10–15 лет истощатся открытые еще в советское время залежи меди, свинца и некоторых редких металлов. Под угрозой благополучие промышленных городов Жезказгана, Сатпаева, Зыряновска и Риддера.

Поэтому в Казахстане решено активнее искать новые месторождения. В конце февраля министерство геологии и природных ресурсов представило программу геологоразведки до 2025 года. На поиск новых источников сырья предполагается выделить 980 млрд тенге ($2,6 млрд).

Страна-2 Нефтяное месторождение у города Кызылорда Фото: Global Look Press

Вторая проблема — чрезмерная зависимость от мировой конъюнктуры делает экономику уязвимой. Например, за первую половину марта нефть подешевела в два раза. Национальная валюта при всех усилиях Нацбанка подешевела на 15%.

Из-за этого в республике решили развивать несырьевые отрасли, помогать малому и среднему бизнесу. В частности, в прошлом году Токаев ввел трехгодичные налоговые каникулы для малого бизнеса, запретил внеочередные проверки. Кроме того, работодателей до 2023 года освободили от оплаты пенсионных взносов.

Третье направление — внешнеполитическое. Да, Россия по-прежнему остается ключевым союзником Казахстана. Именно в Москву Токаев совершил первый зарубежный визит.

— Россия для Казахстана абсолютно необходима. Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной», — говорит казахстанский лидер.

Но евроазиатская интеграция всё активнее дополняется центральноазиатским вектором. Особенно тесно Казахстан взаимодействует с соседним Узбекистаном. В ноябре 2019 года в Ташкенте прошла Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В конце февраля главы правительств Казахстана и Узбекистана подписали «дорожную карту» по экономическому сотрудничеству, заключили соглашений на сумму $500 млн. В 2020 году также планируется демаркировать один из последних участков границы двух стран — в Кызыл-Ординской и Туркестанской областях Казахстана.

В ожидании выборов

Эксперты говорят, что за год казахстанская модель преемственности доказала жизнеспособность.

— Мир не рухнул, работающую систему удалось сохранить, — подчеркивает в беседе с «Известиями» директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Страна-3 Внеочередные выборы президента в посольстве Казахстана в Москве Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Он добавляет, что в марте 2019 года произошла не просто смена власти.

— Изменилась сама модель управления Казахстаном. Вместо харизматика Назарбаева страну возглавил бюрократ Токаев. Страну с ручного управления перевели на автоматический режим. Удалось добиться и баланса между старым и новым лидером. Назарбаева в нынешней конфигурации я бы назвал республиканским монархом , — подчеркивает Солозобов.

Казахстанский политолог Рустам Бурнашев считает, что транзит власти до сих пор нельзя считать завершенным.