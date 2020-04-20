Споры вируса: COVID-19 грозит Бразилии расколом

Бразилия планирует в ближайшее время открыть сухопутные границы с соседними государствами, президент Жаир Болсонару продолжает настаивать на том, что коронавирус лишь «медийная истерика». 16 апреля он уволил главу минздрава, не согласного с его политикой. Между тем страна вырвалась на второе место на американском континенте по числу заразившихся — оно превысило 36 тыс., а счет погибших перешагнул за 2 тыс. В итоге в Бразилии назревает раскол между федеральной и региональной властью. С линией Болсонару не согласны все 27 губернаторов штатов, они добились через Верховный суд права самим определять необходимые карантинные меры. Опрошенные «Известиями» эксперты прогнозируют, что импичмент президенту не грозит, его поддерживают бедные жители. Но если страна начнет снимать ограничения слишком быстро, жертвами вируса могут стать более 1 млн бразильцев.

Вирусный раскол

Бразилия стала первой страной в Южной Америке, где счет погибших от коронавируса пошел на тысячи. К утру 19 апреля число смертей оказалось на отметке 2372.

Несмотря на пугающие цифры, президент Бразилии Жаир Болсонару остается одним из четырех мировых лидеров, наряду с руководителями Белоруссии, Никарагуа и Туркменистана, отрицающих серьезность COVID-19. В публичных выступлениях он называет инфекцию «небольшим гриппом» и «медийной истерикой», отказывается носить маску, даже когда посещает госпитали, и спокойно пожимает руки своим сторонникам.

Споры Вируса Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

В стране сложилась парадоксальная ситуация. На федеральном уровне власть в лице президента отказывается вводить ограничения, останавливать заводы и призывать людей уходить в режим строгой самоизоляции. Федеральные чиновники запустили кампанию «Бразилия не может остановиться», призывая людей продолжать ходить на работу, в школы и даже церкви. Президент распространил ограничения лишь на людей старше 60 лет, закрыл сухопутные границы и запретил для иностранцев въезд в страну.

Однако на уровне муниципалитетов все 27 бразильских штатов еще в середине марта ввели жесткие меры карантина, аналогичные тем, что действуют в большинстве стран мира по рекомендации ВОЗ.

Такого уровня самостоятельности губернаторы смогли достичь благодаря решениям Верховного суда — 28 марта суд закрепил право губернаторов объявлять карантин самостоятельно, несмотря на приказы из федерального центра, и запретил президенту агитировать против карантина. Окончательно решение суда было закреплено 16 апреля.

Отреклись от Болсонару даже его преданные сторонники — например, губернатор региона Сан-Паулу, где зарегистрировано больше всего смертей от коронавируса. Жоау Дориа публично заявил, что «политика президента разъединяет страну и обойдется ему в тысячи человеческих жизней».

Раскол между региональной и федеральной властью начал набирать обороты 25 марта, когда Жаир Болсонару обратился к нации с призывом «вернуться на работу и в школы» и подверг жесткой критике политику губернаторов по дистанцированию. По его словам, руководители регионов критикуют его политику, поскольку хотят сместить его с должности на выборах в 2022 году. Их решение закрыть торговые центры Болсонару назвал «преступлением» и обвинил в «разрушении Бразилии».

— Что следует сделать? Вернуть людей на рабочие места. Сохраняйте пожилых, сохраняйте тех, у кого есть хронические заболевания, но ничего более, — гласило обращение президента.

Импичмента не будет

Политика президента пользуется поддержкой среди бедных жителей, которые остались без средств к существованию. Хештег #BolsonaroIsRight («Болсонару прав») вышел в топ бразильского Twitter, многие выразили желание поскорее вернуться на работу и в школу. Нашлись у президента и противники — после его телеобращения 25 марта жители многих крупных городов, включая экономический мотор страны Сан-Паулу, вышли на ночные протесты.

Споры Вируса Фото: REUTERS/Rahel Patrasso

По мнению директора Ибероамериканского института Висенте Барриентоса, политика ультраправого популиста Болсонару сейчас только на руку оппозиции. Ее принцип — «чем хуже, тем лучше», чтобы на этом фоне завоевать больше симпатий электората, пояснил эксперт.

— Внутри собственной команды президента существует довольно большая группа людей, не согласных с его политикой. Тем более с решением уволить популярного министра, обладавшего достаточной квалификацией и опытом борьбы с вирусом , — рассказал эксперт «Известиям». — Но об импичменте Болсонару говорить преждевременно. Оппозиция ждет, пока президент сам себя загонит в угол.

Эксперт отметил, что угрозы госпереворота также нет — несмотря на то что губернаторы проявили максимум самостоятельности, это временное явление, усугублять кризис и идти против федеральной власти они не решатся.

При этом страна имеет опыт успешного импичмента: в 2016 году конгресс и сенат отправили в отставку Дилму Русеф, первую женщину на посту президента Бразилии. Ее обвинили в финансовых махинациях с госсредствами по делу нефтяной компании Petrobras.

Капитан «Титаника»

Министр здравоохранения Луис Мандетта в расколе между президентом и губернаторами принял сторону последних и призвал население подчиняться требованиям региональных властей. Он также лично пытался убедить Болсонару отказаться от политики отрицания серьезности пандемии, однако президент не стал его слушать. И в конце концов 16 апреля уволил министра.

Споры Вируса Бывший министр здравоохранения Бразилии Луис Мандетта Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino



Новым главой ведомства стал онколог Нельсон Тейч, который заявил, что продолжит придерживаться тех же мер, что и его предшественник, но в компромиссе с властями. Сами бразильцы в Twitter отнеслись к назначению нового министра философски: какая разница, кто будет капитаном, если мы все на «Титанике»?

По опросам Reuters, политику минздрава поддерживало свыше 76% бразильцев, в то время как линию президента — менее трети населения. Во Всемирной организации здравоохранения «Известиям» заявили, что не могут комментировать решения Бразилии, поскольку это внутренняя проблема страны.

Научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов заявил «Известиям», что уровень здравоохранения в Бразилии невысокий, и крупные города Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро не исключение. Крайне уязвимы жители фавел — беднейших кварталов на окраинах мегаполисов, поскольку им, живущим по пять-шесть человек в одном бараке, практически невозможно соблюдать режим самоизоляции , отметил эксперт.

Кривая заболеваемости коронавирусом в Бразилии растет, ослаблять карантинные меры в стране и возвращаться к нормальной экономической активности пока рано, уверен вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Он сообщил «Известиям», что Бразилия еще не достигла пика заболеваемости.

— Ограничительные меры следует держать в силе еще две недели, это будет гораздо безопаснее для населения. Бразилия в той же группе, что Россия, Бельгия, Канада и Нидерланды. Если страна сейчас полностью прекратит карантинные мероприятия, то это будет в корне неверно , — подчеркнул ученый. — Если экономика не выдерживает последствия карантина и они вынуждены пойти на такие меры, то я надеюсь, они будут делать это хотя бы постепенно и осторожно .

Споры Вируса Фото: REUTERS/Diego Vara

По его оценкам, тенденции к сокращению числа заболевших пока нет, за последние три дня статистика дала высокие цифры. Эпидемия может пойти на спад, если губернаторы продолжат проводить политику изоляции: это обеспечит более спокойный выход из ситуации. Однако решение о прекращении эпидемии всегда политическое: если ясно, что экономика страны не выдержит жесткого карантина, то надо выбирать из двух зол меньшее, отметил эксперт.