Сеять по сменам: аграрный сектор перестраивает работу под условия карантина
Посевная в России началась раньше срока и по сравнению с прошлым годом идет опережающими темпами, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, рассказали «Известиям» в Национальном союзе зернопроизводителей. Однако на начальном этапе аграрии столкнулись с логистическими трудностями — в том числе с перебоями в поставках запчастей, большая часть которых по-прежнему поставляется из-за рубежа. В Минсельхозе подчеркивают, что большую часть проблем к этому моменту удалось решить. В то же время более серьезные затруднения могут испытывать малые и средние фермерские хозяйства, которые в новых условиях могут лишиться возможности реализовать выращенную продукцию. Подробнее — в материале «Известий».
В поля по сменам
Начавшаяся посевная кампания в этом году идет с опережением графика прошлого сезона на 10–15%, рассказали «Известиям» в Национальном союзе зернопроизводителей (НСЗ).
— По оперативным данным из регионов, на сегодняшний день под урожай 2020 года яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами посеяно более 5 млн га от общей площади ярового сева в 29,2 млн га, — отметил исполнительный директор НСЗ Михаил Привезенцев.
К середине апреля о работе с опережением графиков уже отчитались в ряде дальневосточных и южных регионов. В частности, в Липецкой области успели засеять около 80% площадей, в Хабаровском крае было выполнено около 60% работ, об опережении планов сообщили и в Краснодарском крае. В Калужской области к посевной только приступили, однако сделали это опять же на две недели раньше графика.
Темпы весенних полевых работ существенно превышают прошлогодние, подтвердили «Известиям» в Минсельхозе. В ведомстве перспективы этого сезона оценивают оптимистично.
— В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 97% озимых, это существенно лучше уровня прошлого года и среднемноголетних значений. В целом площадь под сев увеличится на 790 тыс. га по сравнению с прошлым годом за счет зерновых и зернобобовых, кормовых культур, овощей и картофеля, — отмечают в пресс-службе министерства, подчеркивая, что аграрии работают стабильно, несмотря на обстоятельства.
Загрузка семян подсолнечника в отсеки пневматической сеялки перед посевом на полях Ростовской области
Каких-либо значимых проблем, связанных с ограничениями, введенными из-за коронавируса, при проведении полевых работ не наблюдается, уверены в Национальном союзе зернопроизводителей.
При этом представители сельхозпредприятий принимают дополнительные меры предосторожности при организации работ. Рекомендации, о которых рассказали «Известиям», в целом совпадают с теми, которые в понедельник, 20 апреля, обсуждались на совещании первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова с главами АПК Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области и представителями местных администраций.
Сотрудники переведены на графики в две и три смены, чтобы избежать случаев массового заражения или попадания людей под карантин в случае выявления единичных случаев заболевания, их просят соблюдать социальную дистанцию и не собираться большими группами.
Трудности транспортировки
На начальном этапе ограничения, связанные с пандемией, сильнее всего сказались на логистике. О том, что аграрии сталкиваются с трудностями при транспортировке семян, удобрений, запчастей и готовой продукции, еще в начале апреля заявил глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава ведомства призвал руководителей органов АПК лично контролировать ситуацию и о возникающих сложностях сообщать в Минсельхоз, Минпромторг и надзорные органы. Кроме того, он обратился к представителям МВД и Росгвардии с просьбой помочь обеспечить бесперебойную работу сельскохозяйственной отрасли.
На логистические сложности обращают внимание и в Национальном союзе зернопроизводителей. В целом аграрии к началу посевной были обеспечены достаточным запасом горюче-смазочного материала, семян, необходимых средств защиты растений и минеральных удобрений, отметили представители союза. По их данным, основные сложности оказались связаны с доставкой из-за границы сельскохозяйственной техники и запчастей, поскольку в этой сфере отечественные компании по-прежнему зависят от зарубежных поставщиков.
— В текущей ситуации пандемии новой коронавирусной инфекции рвутся налаженные ранее логистические цепочки, машины с запчастями простаивают неделями на границах. При этом на фоне резкого снижения курса национальной валюты их стоимость значительно возросла, — подчеркивает Михаил Привезенцев.
Еще одним вызовом для аграрного сектора стал введенный на фоне пандемии запрет на въезд в страну для иностранцев, который привел к значительному сокращению числа сезонных рабочих, рассказал «Известиям» заместитель председателя Московского крестьянского союза, член Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), фермер Сергей Балаев.
— Среди механизаторов в основном были те, кто приезжает весной поработать, чтобы отпахать и уехать обратно. Среди местных их почти не бывает — местные выходить в поля обычно не готовы. Когда встал вопрос о том, что некому работать, для больших предприятий разрешили въезд таких рабочих, механизаторов и доярок. Решить эту проблему удалось только после вмешательства Минсельхоза, который добился для таких рабочих специальных разрешений, — отмечает собеседник издания.
В Краснодарском крае еще в начале апреля представители сельскохозяйственных предприятий пожаловались на сложности из-за введенного в крае пропускного режима (строгий карантин на Кубани ввели в конце марта). По их словам, предусмотренных для юрлиц лимитов в несколько пропусков не хватало для того, чтобы вывести в поля необходимое количество сотрудников, а для сельхозтехники их не было предусмотрено вовсе. Об этом в том числе писал «Коммерсант». В Минсельхозе заверяют, что к настоящему моменту проблемы были ликвидированы.
— В настоящее время решены проблемные вопросы, связанные с перевозкой семян и удобрений, а также с перемещением специалистов сервисных служб, которые возникали в ряде регионов в условиях проведения карантинных мероприятий. На запланированные объемы поставок вышли машиностроители, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе также подчеркнули, что при министерстве работает оперативный штаб по проведению весенних полевых работ. В течение последней недели, по данным ведомства, сложностей при организации деятельности предприятий АПК и смежных отраслей не наблюдается, вопросы выдачи пропусков для работы аграриев и передвижения техники «решаются субъектами РФ в приоритетном порядке».
Перекрытый канал
В целом положение тех, кто занимается зерновыми культурами в текущих условиях, можно назвать благополучным, считает Сергей Балаев. Большинство из них имеют достаточные запасы горючего и семян, многие опираются на осенние закупки или годовые договоры. Однако посевная касается и тех, кто занимается другими сельскохозяйственными культурами, и им в этих условиях может прийтись значительно труднее, напоминает он.
Одной из ключевых проблем, по его мнению, может стать нехватка каналов сбыта уже выращенной продукции, за счет которой фермеры и владельцы небольших предприятий обеспечивают свою дальнейшую деятельность.
Подготовка к посеву кукурузы во время посевной и весенних полевых работ на полях в Краснодарском крае
— Люди сажают редиску, выращивают салат. Во многих регионах редиска и салат, посаженные в конце зимы, уже выросли, и они их выкидывают. Очень пострадал Краснодар, потому что там тепло и они были первыми, кто мог послать продукцию на рынок. Но рынков нет. Стандартные каналы сбыта закрыты, но альтернативных у них нет, — объясняет он.
В этом вопросе необходимо искать определенный компромисс, поскольку полное закрытие рынков может серьезно ударить по небольшим хозяйствам, которые составляют существенную долю среди производителей сельхозпродукции, с этим связан один из серьезных рисков для аграрного сектора, подчеркивает Василий Узун.
— На них приходится около половины всей валовой продукции сельского хозяйства. Пандемия привела к закрытию организованных городских фермерских рынков, что препятствует реализации их продукции напрямую потребителям. К сожалению, без открытия рынков эту проблему в полном объеме решить не удастся, — полагает собеседник издания.
Даже там, где сельскохозяйственные рынки продолжили работу, серьезных дивидендов они участникам сегодня не приносят, продолжает Сергей Балаев. Они по-прежнему несут затраты на то, чтобы туда добраться, и в некоторых случаях на выплату аренды за место, но в отсутствие покупателей не могут обеспечить себе прибыль. Сказалось также закрытие ресторанов, которым многие аграрии продавали выращенную зелень.
В этих условиях единственным вариантом может оказаться срочный переход на работу с интернет-доставкой, но это «сложно и для многих непонятно», заключает он.