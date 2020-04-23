Сеять по сменам: аграрный сектор перестраивает работу под условия карантина

Посевная в России началась раньше срока и по сравнению с прошлым годом идет опережающими темпами, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, рассказали «Известиям» в Национальном союзе зернопроизводителей. Однако на начальном этапе аграрии столкнулись с логистическими трудностями — в том числе с перебоями в поставках запчастей, большая часть которых по-прежнему поставляется из-за рубежа. В Минсельхозе подчеркивают, что большую часть проблем к этому моменту удалось решить. В то же время более серьезные затруднения могут испытывать малые и средние фермерские хозяйства, которые в новых условиях могут лишиться возможности реализовать выращенную продукцию . Подробнее — в материале «Известий».

В поля по сменам

Начавшаяся посевная кампания в этом году идет с опережением графика прошлого сезона на 10–15%, рассказали «Известиям» в Национальном союзе зернопроизводителей (НСЗ).

— По оперативным данным из регионов, на сегодняшний день под урожай 2020 года яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами посеяно более 5 млн га от общей площади ярового сева в 29,2 млн га, — отметил исполнительный директор НСЗ Михаил Привезенцев.

К середине апреля о работе с опережением графиков уже отчитались в ряде дальневосточных и южных регионов. В частности, в Липецкой области успели засеять около 80% площадей, в Хабаровском крае было выполнено около 60% работ, об опережении планов сообщили и в Краснодарском крае. В Калужской области к посевной только приступили, однако сделали это опять же на две недели раньше графика.

Темпы весенних полевых работ существенно превышают прошлогодние, подтвердили «Известиям» в Минсельхозе. В ведомстве перспективы этого сезона оценивают оптимистично.

— В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 97% озимых, это существенно лучше уровня прошлого года и среднемноголетних значений. В целом площадь под сев увеличится на 790 тыс. га по сравнению с прошлым годом за счет зерновых и зернобобовых, кормовых культур, овощей и картофеля, — отмечают в пресс-службе министерства, подчеркивая, что аграрии работают стабильно, несмотря на обстоятельства.

посев Загрузка семян подсолнечника в отсеки пневматической сеялки перед посевом на полях Ростовской области Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Каких-либо значимых проблем, связанных с ограничениями, введенными из-за коронавируса, при проведении полевых работ не наблюдается, уверены в Национальном союзе зернопроизводителей.

При этом представители сельхозпредприятий принимают дополнительные меры предосторожности при организации работ. Рекомендации, о которых рассказали «Известиям», в целом совпадают с теми, которые в понедельник, 20 апреля, обсуждались на совещании первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова с главами АПК Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области и представителями местных администраций.

Сотрудники переведены на графики в две и три смены, чтобы избежать случаев массового заражения или попадания людей под карантин в случае выявления единичных случаев заболевания, их просят соблюдать социальную дистанцию и не собираться большими группами .

Трудности транспортировки

На начальном этапе ограничения, связанные с пандемией, сильнее всего сказались на логистике. О том, что аграрии сталкиваются с трудностями при транспортировке семян, удобрений, запчастей и готовой продукции, еще в начале апреля заявил глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев . Глава ведомства призвал руководителей органов АПК лично контролировать ситуацию и о возникающих сложностях сообщать в Минсельхоз, Минпромторг и надзорные органы. Кроме того, он обратился к представителям МВД и Росгвардии с просьбой помочь обеспечить бесперебойную работу сельскохозяйственной отрасли.

посев Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

На логистические сложности обращают внимание и в Национальном союзе зернопроизводителей. В целом аграрии к началу посевной были обеспечены достаточным запасом горюче-смазочного материала, семян, необходимых средств защиты растений и минеральных удобрений, отметили представители союза. По их данным, основные сложности оказались связаны с доставкой из-за границы сельскохозяйственной техники и запчастей, поскольку в этой сфере отечественные компании по-прежнему зависят от зарубежных поставщиков .

— В текущей ситуации пандемии новой коронавирусной инфекции рвутся налаженные ранее логистические цепочки, машины с запчастями простаивают неделями на границах. При этом на фоне резкого снижения курса национальной валюты их стоимость значительно возросла, — подчеркивает Михаил Привезенцев.

Еще одним вызовом для аграрного сектора стал введенный на фоне пандемии запрет на въезд в страну для иностранцев , который привел к значительному сокращению числа сезонных рабочих , рассказал «Известиям» заместитель председателя Московского крестьянского союза, член Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), фермер Сергей Балаев.

— Среди механизаторов в основном были те, кто приезжает весной поработать, чтобы отпахать и уехать обратно. Среди местных их почти не бывает — местные выходить в поля обычно не готовы. Когда встал вопрос о том, что некому работать, для больших предприятий разрешили въезд таких рабочих, механизаторов и доярок. Решить эту проблему удалось только после вмешательства Минсельхоза, который добился для таких рабочих специальных разрешений, — отмечает собеседник издания.

посев Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Краснодарском крае еще в начале апреля представители сельскохозяйственных предприятий пожаловались на сложности из-за введенного в крае пропускного режима (строгий карантин на Кубани ввели в конце марта). По их словам, предусмотренных для юрлиц лимитов в несколько пропусков не хватало для того, чтобы вывести в поля необходимое количество сотрудников, а для сельхозтехники их не было предусмотрено вовсе. Об этом в том числе писал «Коммерсант». В Минсельхозе заверяют, что к настоящему моменту проблемы были ликвидированы.

— В настоящее время решены проблемные вопросы, связанные с перевозкой семян и удобрений, а также с перемещением специалистов сервисных служб, которые возникали в ряде регионов в условиях проведения карантинных мероприятий. На запланированные объемы поставок вышли машиностроители, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе также подчеркнули, что при министерстве работает оперативный штаб по проведению весенних полевых работ. В течение последней недели, по данным ведомства, сложностей при организации деятельности предприятий АПК и смежных отраслей не наблюдается, вопросы выдачи пропусков для работы аграриев и передвижения техники «решаются субъектами РФ в приоритетном порядке».

1_RIAN_6208069 Краснодарский край, как и вся страна, ушел на карантин, несмотря на небольшое число инфицированных, — их на 3 апреля насчитывалось 39. Городские улицы самого южного региона России, несмотря на почти летние +18, полностью опустели. Как переживает вынужденное заточение столица Кубани — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 6_RIAN_6208126 Гигантский парк «Краснодар», который за три года, прошедшие с момента открытия, успел стать самым популярным местом отдыха горожан, закрылся Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 8_RIAN_6208039 Еще пару дней назад здесь можно было встретить отдыхающих Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 2_RIAN_6208057 Теперь все дорожки перекрыты мобильными ограждениями и сигнальными лентами Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 3_RIAN_6211178 С 31 марта в крае введен обязательный режим домашней самоизоляции для жителей всех возрастов. Пробки исчезли, дороги опустели Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 4_RIAN_6208182 Краснодарский академический театр драмы, как и все развлекательные учреждения, закрыт Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 5_RIAN_6209416 На улицах города постоянно проводится санитарная обработка специальными составами Фото: РИА Новости/Николай Хижняк 9_RIAN_6208174 Все точки общепита закрыты для посетителей, но разрешается взять кофе с собой или купить еду на вынос, если удастся выйти на улицу по уважительной причине Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 10_RIAN_6211173 Все передвижения по городу запрещены, торговые центры закрыты, парковки, на которых не хватало свободных мест, теперь выглядят так Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 7_RIAN_6209431 С начала пандемии в крае проведено более 11 тыс. тестов на выявление новой инфекции. Более 500 человек обратились к медикам с подозрением на коронавирус, почти 5 тыс. человек находятся дома под наблюдением участковых врачей Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Перекрытый канал

В целом положение тех, кто занимается зерновыми культурами в текущих условиях, можно назвать благополучным , считает Сергей Балаев. Большинство из них имеют достаточные запасы горючего и семян, многие опираются на осенние закупки или годовые договоры. Однако посевная касается и тех, кто занимается другими сельскохозяйственными культурами, и им в этих условиях может прийтись значительно труднее, напоминает он.

Одной из ключевых проблем, по его мнению, может стать нехватка каналов сбыта уже выращенной продукции, за счет которой фермеры и владельцы небольших предприятий обеспечивают свою дальнейшую деятельность.

посев Подготовка к посеву кукурузы во время посевной и весенних полевых работ на полях в Краснодарском крае Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Люди сажают редиску, выращивают салат. Во многих регионах редиска и салат, посаженные в конце зимы, уже выросли, и они их выкидывают. Очень пострадал Краснодар, потому что там тепло и они были первыми, кто мог послать продукцию на рынок. Но рынков нет. Стандартные каналы сбыта закрыты, но альтернативных у них нет, — объясняет он.

В этом вопросе необходимо искать определенный компромисс, поскольку полное закрытие рынков может серьезно ударить по небольшим хозяйствам, которые составляют существенную долю среди производителей сельхозпродукции, с этим связан один из серьезных рисков для аграрного сектора , подчеркивает Василий Узун.

— На них приходится около половины всей валовой продукции сельского хозяйства. Пандемия привела к закрытию организованных городских фермерских рынков, что препятствует реализации их продукции напрямую потребителям. К сожалению, без открытия рынков эту проблему в полном объеме решить не удастся, — полагает собеседник издания.

Даже там, где сельскохозяйственные рынки продолжили работу, серьезных дивидендов они участникам сегодня не приносят , продолжает Сергей Балаев. Они по-прежнему несут затраты на то, чтобы туда добраться, и в некоторых случаях на выплату аренды за место, но в отсутствие покупателей не могут обеспечить себе прибыль. Сказалось также закрытие ресторанов, которым многие аграрии продавали выращенную зелень.

В этих условиях единственным вариантом может оказаться срочный переход на работу с интернет-доставкой, но это «сложно и для многих непонятно», заключает он.