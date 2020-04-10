Яровые культуры посеяли на площади более 1 млн га на Кубани

В Краснодарском крае посевная кампания идет опережающими темпами по сравнению с прошлым годом. На текущий момент яровыми культурами засеяно более 1 млн га, или 58% от запланированного. Это на 403 тыс. га больше, чем в 2019 году.

Завершен сев сахарной свеклы, продолжается сев кукурузы, подсолнечника и сои. Идет подготовка рисовых чеков к севу риса, продолжается закладка садов и уход за многолетними плодовыми насаждениями.

ИА «Кубанские новости» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства уточняет, что для сельхозтехники спецпропуск в период карантина не требуется. Большегрузы, которые перевозят семенной материал и удобрения, в период карантина могут передвигаться по территории Краснодарского края без спецпропуска при наличии у водителя товаротранспортной накладной с указанием вида перевозимого груза.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев поставил задачу завершить сев основных культур до 1 мая. В свою очередь, вице-губернатор Андрей Коробка сообщал, что агропромышленный комплекс Кубани продолжает работать в штатном режиме.