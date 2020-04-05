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На Кубани продлили карантин до 12 апреля

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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На территории Краснодарского края продлен режим карантина до 12 апреля в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев 5 апреля.

В обращении к жителям он подчеркнул, что карантин является единственным действенным способом остановить распространение коронавирусной инфекции.

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«Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае. <…>. Нельзя допустить ухудшения ситуации», — цитирует его пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кондратьев поблагодарил тех, кто соблюдает предписания властей. Он допустил, что в ближайшее время число зараженных коронавирусом увеличится, однако, по его словам, новые пациенты не смогут инфицировать других людей благодаря «изолированности каждого из нас».

Губернатор призвал граждан беречь своих близких, а также указал на необходимость помочь малому и среднему бизнесу сохранить экономическую устойчивость. Меры поддержки предпринимателей будут озвучены 6 апреля.

Карантин в крае был введен 31 марта. Ранее 28 марта в регионе приостановили автобусное сообщение между городами и районами края, рейсы внутри муниципалитетов были сокращены. Также отменено авиасообщение между Сочи и Краснодаром, власти рассматривают вопрос приостановки курсирования электричек.

По состоянию на 5 апреля, в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 39 человек. Четыре пациента вылечились, умерших нет.

Всего в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 45 пациентов скончались. Большинство регионов ввели режим самоизоляции по примеру Москвы и Московской области, которые сделали это 29 марта.

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