Аграрии опережают график посевной в Липецкой области

В Липецкой области посевная кампания проходит с опережением графика. Аграрии засеяли более 80% площадей.

По данным за 16 апреля, зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 338 тыс. га. На аналогичную дату 2019 года посевная кампания охватила лишь 40% планируемых площадей, в 2020-м — 81% площадей. Об этом сообщает LipetskMedia.

Кроме того, завершается посев гороха, ячменя и яровой пшеницы. На 3,3 тыс. га посеян овес, это 73% от плана.

В пяти районах области завершен посев сахарной свеклы. Культура занимает 106 тыс. га. В целом по региону посев сахарной свеклы завершился на 72%.

Все районы продолжают посев подсолнечника. Культура займет 200 тыс. га, на данный момент засеяно 90 тыс. га.