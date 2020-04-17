Прямой эфир

Аграрии опережают график посевной в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области посевная кампания проходит с опережением графика. Аграрии засеяли более 80% площадей.

По данным за 16 апреля, зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 338 тыс. га. На аналогичную дату 2019 года посевная кампания охватила лишь 40% планируемых площадей, в 2020-м — 81% площадей. Об этом сообщает LipetskMedia.

Кроме того, завершается посев гороха, ячменя и яровой пшеницы. На 3,3 тыс. га посеян овес, это 73% от плана.

В пяти районах области завершен посев сахарной свеклы. Культура занимает 106 тыс. га. В целом по региону посев сахарной свеклы завершился на 72%.

Все районы продолжают посев подсолнечника. Культура займет 200 тыс. га, на данный момент засеяно 90 тыс. га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воронежские аграрии получат 14 млрд рублей на кредиты
Аграрии засеяли 7,5 тыс. га земель в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020