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Аграрии засеяли 7,5 тыс. га земель в Подмосковье

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В Московской области аграрии засеяли сельскохозяйственными культурами более 7,5 тыс. га земель. Об этом сообщает пресс-служба областного Минсельхозпрода.

«На сегодня в южных муниципальных образованиях посеяли более 7,5 тыс. га. Это порядка 3% от прогноза ярового сева в этом году», — цитирует главу ведомства Андрея Разина интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По его словам, работы проходят в плановом режиме. Производители обеспечены удобрениями горюче-смазочными материалами, средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, в хозяйствах усилены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Рабочие места подвергаются регулярной дезинфекции, а сотрудников осматривают медики.

В марте сообщалось, что в малоснежная зима значительно не повлияла на сельское хозяйство в Московской области. Озимые культуры находятся в удовлетворительном состоянии.

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