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Воронежские аграрии получат 14 млрд рублей на кредиты

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Правительство Воронежской области направило заявки в Министерство сельского хозяйства России для предоставления 14 млрд рублей на льготное кредитование агропромышленного комплекса. Об этом рассказал зампред регионального правительства Виктор Логвинов в ходе онлайн-конференции.

«Сегодня общий лимит льготного инвестиционного и краткосрочного кредитования, который доведен до Воронежской области, практически полностью освоен — за исключением малых форм хозяйствования. Хотя есть дополнительная потребность, и мы обратились в Минсельхоз для выделения нам дополнительных средств по льготному краткосрочному кредитованию. В общей сложности 14 млрд рублей», — цитирует Логвинова ИА «Абирег».

По его словам, Минсельхоз уже рассмотрел заявки более чем на 13 млрд рублей. Зампред также отметил, что весенние полевые работы будут продолжаться несмотря на коронавирусную инфекцию. Деятельность агропромышленных предприятий, строительство объектов АПК и реализация инвестпроектов также не будет приостановлена.

По данным зампреда, в прошлом году предприятия сферы АПК заплатили в бюджет Воронежской области 15,5 млрд рублей налогов, что составляет 12% от всех налоговых поступлений в региональный бюджет.

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