Губернаторский пост: Минфин назвал приоритетные расходы для регионов

Минфин призвал регионы по максимуму отказаться от финансирования неприоритетных расходов, следует из письма главы ведомства Антона Силуанова руководителям субъектов (есть у «Известий»). В первую очередь они должны тратить деньги на исполнение социальных обязательств, поддержку пострадавших от пандемии отраслей, профилактику коронавируса, а уже затем на все остальное. Власти нескольких регионов сообщили «Известиям», что уже отказались от части предусмотренных первоначальным планом расходов и заявили о планах перераспределить ресурсы в ближайшем будущем. По данным ЦСР, представители регионов полагают, что им придется резать расходы в среднем на 20%.

Под личный контроль

Финансирование непервоочередных расходов должно осуществляться исключительно на основании фактических доходов, рекомендовал Антон Силуанов руководителям субъектов. По его словам, складывающаяся ситуация требует ответственности и реалистичности прогнозирования поступлений.

«Учитывая ухудшающиеся макроэкономические показатели и риски снижения доходов бюджетов бюджетной системы РФ, прошу взять под личный контроль кассовое исполнение регионального бюджета», — объявил министр.

С точки зрения Минфина, безусловный приоритет в расходах — это социальные выплаты, следует из документа. Антон Силуанов в письме подчеркнул, что появление просроченной задолженности по этим обязательствам — категорически недопустимо. Следующие по очередности затраты — поддержка пострадавших отраслей экономики субъектов, профилактика и устранение последствий коронавируса, компенсация снижения доходов по итогам 2020 года.

В качестве послабления Минфин освободил регионы от обязанности погашать реструктурированные кредиты в 2020 году и пообещал предоставить дотации в опережающем порядке по личному ходатайству глав субъектов.

«Известия» обратились в пресс-службу министерства с просьбой прокомментировать содержание письма и оценить риски для региональных бюджетов. Ранее в ведомстве на вопрос о возможном секвестре расходов субъектов сообщали, что местным властям необходимо прежде всего финансировать социальные выплаты. Предоставление помощи регионам будет рассматриваться с учетом мониторинга исполнения их бюджетов.

Субъекты уже режут

«Известия» обратились во все российские субъекты с вопросами о возможных сокращениях бюджетов, приоритетных затратах, суммах реструктурированной задолженности и потребности в дотациях.

Ответили в 29 регионах: Ханты-Мансийском и Чукотском АО, Московской, Нижегородской, Калужской, Тверской, Мурманской, Тульской, Калиниградской, Белгородской, Новгородской, Архангельской, Вологодской, Брянской, Самарской, Курской, Ростовской, Магаданской, Орловской, Иркутской, Оренбургской, Томской, и Лениградской областях, республиках Алтай, Марий Эл, Карелия и Чувашия, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

Значительная часть субъектов собирается или уже отказалась от ранее запланированных расходов. Например, от финансирования культурно-массовых мероприятий, инвестиций в новые объекты строительства, неприоритетных закупок для государственных нужд и так далее. Напрямую о возможном секвестре в регионах не говорят, но все без исключения опрошенные уверены, что бюджеты придется перепланировать, а расходы по крайней мере перераспределить. В 12 субъектах сообщили о специальном резервировании средств на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями. Некоторые регионы заявляют, что уже обратились в Минфин с просьбой оказать внеплановую помощь или планируют это сделать.

Будут ли секвестры

15 апреля Владимир Путин перед совещанием с членами правительства поручил выделить регионам дополнительно 200 млрд рублей на повышение устойчивости бюджетов. А 1 апреля премьер Михаил Мишустин объявил, что на реструктуризацию задолженности субъектов перед бюджетом зарезервировано 170 млрд.

Хотя Антон Силуанов обратился к регионам еще до выступления президента, принципиально для них ничего не изменилось — эта помощь была ожидаемой, полагает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Потребность в финансировании из центра может быть гораздо выше, пояснила она. Очевидно, что из-за кризиса значительно снизятся поступления от НДФЛ, а также от других региональных налогов и платежей, по которым предусмотрены отсрочки или послабления (налог на прибыль, на имущество, арендная плата и ряд других).

В этой ситуации лучше сократить неприоритетные затраты. Будет ли череда секвестров или нет — на данный момент вопрос второстепенный, поскольку эта операция лишь формально закрепит отказ от финансирования тех или иных мероприятий. Пока разумным решением выглядит приостановка не начатых фактически проектов, готовых лишь бумаге, резюмировала Елена Анисимова.

Впрочем, по данным опросов Центра стратегических разработок (ЦСР), в ряде субъектов уже ведется оценка возможности сокращения расходов бюджета. Как сообщил «Известиям» директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов, их представители оценивали возможный объем сокращения бюджетов до 20% в 2020 году.

По его мнению, сейчас для регионов главное — это получать деньги из центра максимально оперативно. Раньше каждый субъект пытался добиться поддержки по различным каналам — через профильные федеральные министерства и так далее. Поручение президента предполагает, что помощь будет оказана централизованно. Марат Фаррахов полагает, что это особенно важно с учетом необходимости быстро решать актуальные задачи.