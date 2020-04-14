Субъектный подход: регионы предложили свои меры поддержки бизнеса

Часть регионов оказалась не готова брать на себя дополнительную финансовую нагрузку по преодолению экономического спада. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину письмо с антикризисными инициативами от 29 субъектов (есть у «Известий»). Список почти целиком состоит из предложений выделить ресурсы из федерального бюджета. Перечень непосредственно региональных мер в основном дублирует уже анонсированные ранее кабмином отсрочки по налогам (большая часть этих сборов поступает в местные бюджеты). Впрочем, несколько субъектов, не фигурирующих в письме к Максиму Орешкину, уже реализуют антикризисные планы за свой счет. Наиболее масштабный комплекс мер запустило правительство Москвы.

Не все прислали

Сенатор Андрей Кутепов предложил Максиму Орешкину рассмотреть антикризисные инициативы, поступившие в комитет по экономической политике Совфеда от субъектов. Свои планы представили 29 регионов.

В их число вошли Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Магаданская, Новосибирская, Орловская, Сахалинская, Свердловская, Рязанская, Смоленская, Томская, Ярославская, Брянская области, республики Алтай, Дагестан, Коми, Мордовия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский и Хабаровский края, а также Санкт-Петербург.

Неполный охват Андрей Кутепов объяснил «Известиям» тем, что пока не все субъекты подготовили и прислали свои предложения в комитет по экономической политике.

20 из 29 регионов оказались не готовы выступать с инициативой поддержки на региональном уровне: они ограничились предложениями выделить помощь из центра. Например, предоставить налоговые каникулы металлургам (Хабаровский край), финансировать общественные работы для сотрудников, находящихся под риском увольнения (Брянская область), расширить программы поддержки промышленности (Волгоградская, Ивановская, Кировская, Костромская области, республики Кабардино-Балкария и Мордовия), увеличить отчисления по налогу на прибыль в региональные бюджеты (Смоленская область) и т.д.

Остальные девять субъектов разработали планы регионального уровня, однако предложенные ими меры во многих случаях дублируют ранее анонсированные правительством антикризисные мероприятия или не требуют существенного финансирования.

Голос провинции

В Краснодарском крае, Магаданской области и в Республике Алтай включили в свой перечень отсрочки по налогам для МСП и платежам за аренду госимущества, что ранее и так вошло в антикризисный пакет кабмина.

Фактически, лишь три субъекта, фигурирующих в письме, предложили масштабную поддержку региональной экономики за счет собственных бюджетов: Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Смоленская область. В Северной столице готовы полностью освободить малый и средний бизнес от уплаты аренды за госимущество во II квартале и более чем вдвое понизить ставку фискального сбора на доходы для компаний из пострадавших отраслей, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН).

В Дагестане также предложили сократить нагрузку для пользователей УСН, но во всех организациях. Кроме того, в республике готовы снизить ставку транспортного налога для владельцев автомобилей из многодетных семей, предоставить льготу по налогу на прибыль для МСП, инвестирующих в покупку или модернизацию оборудования, уменьшить единый сельскохозяйственный налог с 6% до 3% и ряд других мер.

В Смоленской области тоже намерены снизить ставки по УСН, освободить от транспортного налога МСБ, занимающийся пассажирскими перевозками, а гостиницы и организации общепита — от налога на имущество.

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать инициативы регионов сообщили, что письмо Андрея Кутепова в ведомство пока не поступало. «Известия» направили запросы Максиму Орешкину и в Минэкономразвития.

Впрочем, ряд субъектов, которых не оказалось в перечне, сформированном главой комитета Совфеда по экономической политике, уже реализуют антикризисные планы за счет собственных бюджетов.

Самые масштабные мероприятия запланированы в Москве. Правительство столицы запустило уже два пакета поддержки экономики. В первом предусмотрено продление сроков перечисления авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также торгового сбора. Во втором: субсидирование затрат резидентам Московского инновационного кластера на покупку оборудования, компенсация МСП за продвижение товаров и услуг на интернет-площадках, частичная оплата затрат на экспорт и многое другое.

Кроме Москвы есть и другие регионы, которые самостоятельно начали поддерживать свою экономику. Например, в Пермском крае снизили суммы налога на имущество от кадастровой стоимости для собственников до 50%, обнулили стоимость патента для микропредприятий и т.д. В Челябинской области бизнесу предоставят инвестиционные налоговые кредиты, а также удержат цены на продукты от роста через субсидирование ставок по краткосрочным кредитам.

В апреле будет хуже

«Известия» направили во все российские субъекты вопросы о росте давления на их бюджеты и готовности предоставить поддержку экономике за свой счет. Ответы регионов схожи: с ощутимым падением доходов пока не столкнулись, однако ожидают резкого ухудшения ситуации в апреле. Главная причина: отсрочки по уплате налогов и сборов, арендных платежей, то есть, меры которые вошли в антикризисный пакет правительства РФ, а также снижение поступлений НДФЛ. В такой ситуации, региональные правительства в основном надеются на увеличение поддержки из федерального бюджета.

По данным Минфина, общая сумма доходов консолидированного бюджета РФ (в него входят, кроме федеральных, показатели регионов и внебюджетных фондов) за I квартал 2020 года составила 9,2 трлн рублей. Это на 500 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Впрочем, опрошенные субъекты уже в той или иной мере разворачивают антикризисную деятельность. Почти все регионы создали резервы на борьбу с коронавирусом, сократили расходы на культурно-массовые мероприятия и ускорили траты на здравоохранение — например, закупили аппараты искусственной вентиляции легких.

Значительная часть нагрузки из плана кабмина по поддержке экономики в кризис ложится на региональные бюджеты, полагает руководитель группы региональных рейтингов агентства АКРА Елена Анисимова. Например, предприятия общепита и торговли (вошли в правительственный список пострадавших отраслей) в 2019 году заплатили около 450 млрд рублей налогов в региональную или муниципальную казну. Очевидно, что в 2020 году значительной части этих денег бюджет не получит.

Большая часть предложений регионов сконцентрирована вокруг налогов на имущество и особых режимов — УСН, ЕНВД, продолжила эксперт. В среднем меры наиболее инициативных субъектов обойдутся им примерно в 4% консолидированных доходов, оценила она.

Хотя многие субъекты действительно еще до пандемии находились в неблагоприятной ситуации, нельзя перекладывать всю ответственность на федеральный бюджет, продолжила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Требуется определенная пропорция, однако она должна быть спущена сверху и определяться общенациональным представлением о масштабе катастрофы. Чем хуже ситуация, тем больше придется на себя брать регионам, добавила эксперт.