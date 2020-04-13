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Сев зерновых культур стартовал в Калужской области

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В Калужской области стартовали посевные работы. Сев зерновых культур начали в Мещовском районе области. Там завершилась подкормка посевных культур. Под яровой сев подготовлены 4,772 тыс. га почвы.

Сев зерновых культур проводят ООО «АгроФирма Мещовская» и ООО «СП имени Димитрова», уточняет газета «Весть». Аграрии обеспечены семенами практически на 100%. В 2020 году техника вышла в поля на две недели раньше по сравнению с 2019 годом. Причина — теплая зима.

Трактористы посеяли уже 600 га пшеницы. После посева начнется еще одна процедура — перекатывание. Это необходимо для того, чтобы усилить поток влаги к семенами и уплотнить грунт. Также это помогает ускорить пророст пшеницы. Закончить посев в Мещовском районе должны за 20 дней.

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