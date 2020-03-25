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Омская область увеличит посевные площади на 82 тыс. га

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В Омской области в этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур превысит 3 млн га. По сравнению с 2019 годом будет засеяно на 82 тыс. га больше.

Во вторник, 24 марта, в региональном правительстве состоялось заседание совета глав под председательством губернатора Александра Буркова. Стало известно, что на территории области дополнительно введут в оборот 29 тыс. га неиспользуемой пашни, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Все хозяйства обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур. В весенней посевной задействуют 7330 тракторов, 11 820 сеялок и 614 посевных комплексов. В марте была закуплена половина требуемого на полевые работы дизтоплива.

Ожидается, что сельхозтоваропроизводители вложат в техническое перевооружение 3,9 млрд рублей. Планируется приобрести 1570 единиц техники и оборудования. Из регионального бюджета на возмещение части затрат выделено 250 млн рублей. Всего на поддержку отрасли направят 2,845 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Омской области на поддержку сельского хозяйства в 2020 году направят около 1,5 млрд рублей. Больше половины суммы получат производители в области растениеводства. Минсельхоз ставит задачу прироста продукции в 1%.

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