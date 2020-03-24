Два крупных молочных комплекса построят в Оренбуржье в 2020 году

В Оренбургской области до конца 2020 года откроют молочные комплексы на 7,550 тыс. коров. Первый комплекс на 3,550 тыс. коров построит общество «Северная нива». Еще один комплекс на 4 тыс. коров будет возводить компания «А7Агро».

Кроме того, как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, в области займутся модернизацией молочных ферм. Работы проведут на 1,5 тыс. ското-мест.

В 2019 году в Оренбургской области сырьевую базу молочной отрасли обеспечивали 310 крупных сельхозпроизводителей. На данный момент в хозяйствах 543 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 238 тыс. составляет поголовье коров. Почти 75% голов содержат для молочного направления животноводства.

В январе сообщалось, что аграрии Оренбуржья планируют увеличить в 2020 году площади для посева яровых и озимых культур. Хозяйства полностью обеспечены семенами.