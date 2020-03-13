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Оренбуржье получит 100 млн рублей на зарплату медикам

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Оренбургская область в 2020 году получит 103 млн рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Средства направят на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

Дополнительными деньгами планируется решить проблему нехватки кадров в первичном звене здравоохранения. Также предполагается привлечь новых специалистов и сделать медпомощь более качественной и доступной, пишет РИА «Оренбуржье».

В региональном минздраве сообщили, что в регионы дополнительно поступают средства на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе профосмотров и диспансеризаций. Оренбуржье получит на эти цели более 15 млн рублей.

В феврале министр труда России Антон Котяков заявил о необходимости поднимать долю оклада в зарплате медиков. По его словам, сейчас нужно сформировать «четкие и понятные подходы к определению итоговой заработной платы».

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