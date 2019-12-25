Гериатрическое отделение открыли в больнице скорой помощи в Бузулуке

Гериатрическая служба начала работать в Оренбургской области на базе Бузулукской больницы скорой медицинской помощи Оренбургской области. В региональном минздраве назвали открытие подобного отделения требованием времени.

Кабинеты амбулаторного приема организованы в двух взрослых поликлиниках. Стационар, работающий на территории терапевтического отделения, рассчитан на 15 мест. Закуплены специальные функциональные койки, ходунки и тренажеры. Санитарная комната, лифт, туалет, коридоры отделения оснастили поручнями для безопасности пациентов, в том числе маломобильных, пишет РИА «Оренбуржье».

В штатном расписании, кроме ставок врачей и медицинских сестер, есть должность социального работника. В его обязанности входит консультирование пациентов и их родственников о действующих социальных программах, положенных им льготах и пособиях.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Псковской области откроют три гериатрических кабинета, а полноценная служба заработает в 2024 году.