Штрафовать за продажу снюса в Оренбуржье будут с 20 февраля

Законодательное собрание Оренбургской области приняло закон о полном запрете продажи бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) с 20 февраля.

«Одна упаковка снюса содержит столько же никотина, сколько три пачки сигарет. Это опасная доза с учетом того, что никотин действует на нервную систему, пищеварение, слизистые оболочки и вызывает тяжелые отравления, особенно у детей», — пояснила председатель комитета по здравоохранению Татьяна Шукурова.

Депутат добавила, что дети могут воровать снюс у родителей. Поэтому запрет на продажу смеси будет касаться абсолютно всех категорий населения, передает РИА «Оренбуржье». При первом случае физических лиц будут штрафовать на суммы в 3–5 тыс. рублей, должностных — до 30 тыс., юридических — до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении с физлиц могут взыскать до 5 тыс. рублей, с должностных — до 50 тыс., с юрлиц — до 100 тыс. рублей.

Ранее более 90% торговых точек Башкирии прекратили продажу снюсов. Как стало известно 3 декабря, в МВД России по Московской области предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая. С данной инициативой выступил начальник управления наркоконтроля ведомства Роберт Адамян. По его словам, те, кто торгует указанными видами наркотиков, являются потенциальными сбытчиками более тяжелых веществ.

Отметим, жевательные никотиновые смеси вызывают чувство бодрости, но при этом приводят к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.