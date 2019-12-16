Более 90% торговых точек Башкирии прекратили продажу снюсов

В Уфе на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель регионального Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев доложил о ситуации со снюсами на прилавках магазинов.

«Если смотреть динамику, то на 13 декабря по всем проверенным точкам торговли было порядка 25% выявленных случаев продажи снюса и его аналогов, а на 16 декабря — из 400 точек торговли, проверенных в том числе повторно, — только в 7,5% продавался данный вид продукции», — сказал он.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что с этой продукцией надо разобраться до конца, передает ИА «Башинформ».

«Мы административными решениями эту историю, надеюсь, закроем в подавляющем большинстве случаев. Но надо, чтобы подключился Роспотребнадзор, дал цифры. Следует подключаться с возбуждением уголовных дел», — заявил Хабиров.

Ранее председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев сообщил о намерении разработать законопроект, который позволит ограничить продажу никотиносодержащих изделий детям. Государственное собрание прорабатывает документ совместно с прокуратурой.

Как стало известно 3 декабря, в МВД России по Московской области предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая. С данной инициативой выступил начальник Управления наркоконтроля ведомства Роберт Адамян. По его словам, те, кто торгуют указанными видами наркотиков, являются потенциальными сбытчиками более тяжелых веществ.

Отметим, жевательные никотиновые смеси вызывают чувство бодрости, но при этом приводят к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.