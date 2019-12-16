Прямой эфир

Более 90% торговых точек Башкирии прекратили продажу снюсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уфе на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель регионального Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев доложил о ситуации со снюсами на прилавках магазинов.

«Если смотреть динамику, то на 13 декабря по всем проверенным точкам торговли было порядка 25% выявленных случаев продажи снюса и его аналогов, а на 16 декабря — из 400 точек торговли, проверенных в том числе повторно, — только в 7,5% продавался данный вид продукции», — сказал он.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что с этой продукцией надо разобраться до конца, передает ИА «Башинформ».

«Мы административными решениями эту историю, надеюсь, закроем в подавляющем большинстве случаев. Но надо, чтобы подключился Роспотребнадзор, дал цифры. Следует подключаться с возбуждением уголовных дел», — заявил Хабиров.

Ранее председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев сообщил о намерении разработать законопроект, который позволит ограничить продажу никотиносодержащих изделий детям. Государственное собрание прорабатывает документ совместно с прокуратурой.

Как стало известно 3 декабря, в МВД России по Московской области предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая. С данной инициативой выступил начальник Управления наркоконтроля ведомства Роберт Адамян. По его словам, те, кто торгуют указанными видами наркотиков, являются потенциальными сбытчиками более тяжелых веществ.

Отметим, жевательные никотиновые смеси вызывают чувство бодрости, но при этом приводят к нервному перевозбуждению с чувством тревожности и смутного беспокойства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарколог Минздрава призвал запретить продажу жевательного табака
Законопроект о запрете всех видов жевательного табака внесли в Госдуму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019