Продажу снюса хотят ограничить в Башкортостане

Председатель Курултая Башкортостана Константин Толкачев сообщил о намерении разработать законопроект, который позволит ограничить продажу никотиносодержащих изделий детям. Государственное собрание прорабатывает документ совместно с прокуратурой.

По словам Толкачева, в сентябре был принят законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Однако теперь возникла необходимость введения ограничений на никотиносодержащие смеси. 12 декабря стало известно о том, что 11-летний мальчик в Стерлитамакской школе пострадал от употребления снюса. Следственный комитет уже проводит проверку по данному факту, сообщает «МедиаКорСеть».

Государственное собрание прорабатывает возможность введения законопроекта вместе с прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Горячем Ключе с отравлением жевательным табаком был госпитализирован несовершеннолетний. Три дня он провел в реанимации, затем подростка перевели в психиатрический диспансер с тяжелейшей формой психоза.