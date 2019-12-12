Техническое оснащение больниц проводится в Оренбургской области

В медучреждениях Оренбургской области продолжается обновление техники в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В декабре областная клиническая больница получила многофункциональное устройство на сумму 24 тыс. рублей.

В детской городской больнице Новотроицка автоматизировали два рабочих места на 83 тыс. рублей, передает РИА «Оренбуржье». В Оренбургскую областную детскую клиническую больницу доставили принтеры на общую сумму 104 тыс. рублей.

На следующий год запланировали покупку 5 тыс. компьютеров в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения».

Ранее в Оренбургской областной клинической больнице появился ангиограф, с помощью которого ежегодно можно обследовать 1,2 тыс. пациентов с сосудистой патологией. Это первый аппарат такого класса в стране.