Гериатрическую службу сформируют в Псковской области к 2024 году

В Псковской области откроют три гериатрических кабинета в 2020 году. Всю службу власти планируют сформировать к 2024 году.

На данный момент в области работает один врач-гериатр, кабинет открылся в Псковском госпитале для ветеранов. Также обучение по данному направлению прошли 20 медицинских сестер. Еще пять медиков завершат обучение по оказанию помощи пожилым людям в течение декабря 2019 года. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

В сентябре сообщалось, что в 2020 году на территории Псковской области планируют открыть специализированный гериатрический центр. Работа ведется в рамках проекта «Старшее поколение». Кроме того, специализированное отделение на 15 коек появится в Великолукской межрайонной больнице. В Пскове и Великих Луках также откроют гериатрические кабинеты.