Проект телевидения для инвалидов по слуху стартовал в Оренбуржье

В Оренбургской области появилось информационное телевидение на жестовом языке для инвалидов по слуху. Жители региона смогут получать информацию социальной направленности и быть в курсе последних событий.

Проект реализует Оренбургское региональное отделение «Всероссийского общества глухих». Председатель отделения Ильфат Кудакаев уточнил, что из-за нехватки информации инвалиды по слуху не могут в полной мере проявлять общественную активность и повышать уровень жизни. Информационную доступность обеспечат на жестовом языке. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Проект реализуется за собственные средства отделения. В дальнейшем дополнительное финансирование планируют привлекать с помощью участия в грантовых конкурсах.

Новости показывают на YouTube-канале с 1 марта.

По данным министерства социального развития Оренбургской области, на территории региона проживают более 2 тыс. инвалидов по слуху.