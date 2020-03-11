Новая особая экономическая зона появится в Оренбургской области

На территории Оренбургского района Оренбургской области планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.

До 30 июля завершится определение, межевание и выкуп земельных участков. Необходимую землю переведут из нужд сельского хозяйства в нужды промышленности. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Резиденты ОЭЗ смогут пользоваться целым рядом льгот по различным налогам и сборам. Но для этого необходимо стать инвестором и осуществить вложения в территорию.

В начале марта сообщалось, что на участке 1,7 га в особой экономической зоне «Липецк» запустят производство парфюмерных масел и композиций косметических изделий. В настоящее время заключается договор на кадастровые работы. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 271 млн рублей.