Прямой эфир

Новая особая экономическая зона появится в Оренбургской области

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Оренбургского района Оренбургской области планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.

До 30 июля завершится определение, межевание и выкуп земельных участков. Необходимую землю переведут из нужд сельского хозяйства в нужды промышленности. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Резиденты ОЭЗ смогут пользоваться целым рядом льгот по различным налогам и сборам. Но для этого необходимо стать инвестором и осуществить вложения в территорию.

В начале марта сообщалось, что на участке 1,7 га в особой экономической зоне «Липецк» запустят производство парфюмерных масел и композиций косметических изделий. В настоящее время заключается договор на кадастровые работы. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 271 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В псковской ОЭЗ «Моглино» запустят два новых производства
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020