Производство парфюмерных масел откроют в Липецкой области

На участке 1,7 га в особой экономической зоне «Липецк» запустят производство парфюмерных масел и композиций косметических изделий. В настоящее время заключается договор на кадастровые работы.

В планах производителя реализация продукции на экспорт, но первоочередная задача – потребности региона, Центрального федерального округа России, а также стран СНГ. Об этом пишет Lipetskmedia.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 271 млн рублей. Статус резидента ОЭЗ «Липецк» ООО «САФ-Фрагранс» получило в декабре 2019 года.