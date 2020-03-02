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Производство парфюмерных масел откроют в Липецкой области

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На участке 1,7 га в особой экономической зоне «Липецк» запустят производство парфюмерных масел и композиций косметических изделий. В настоящее время заключается договор на кадастровые работы.

В планах производителя реализация продукции на экспорт, но первоочередная задача – потребности региона, Центрального федерального округа России, а также стран СНГ. Об этом пишет Lipetskmedia.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 271 млн рублей. Статус резидента ОЭЗ «Липецк» ООО «САФ-Фрагранс» получило в декабре 2019 года.

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