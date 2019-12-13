Кофейный завод запустили под Липецком

«Липецкая кофейная компания» запустила перерабатывающий завод на территории особой экономической зоны «Липецк». Стоимость проекта — 250 млн рублей. Его удалось реализовать за два года.

Предприятие оснащено новейшим итальянским и немецким оборудованием. Пока на нем будут выпускать 1,2 т обжаренного кофе в год, однако в будущем планируется увеличить объемы до 12 тыс. т. Соответственно, увеличится количество персонала, с 12 до 30 человек.

В основном на заводе будут производить классические сорта классов Specialty и Premium. Однако в ассортименте будут и бленды (смеси разных сортов кофе), в том числе и эксклюзивные.

Ценовая политика компании будет рассчитана в том числе и на удовлетворение спроса тех людей, которые покупают кофе в магазинах. Руководство предприятия ведет переговоры с региональными и федеральными торговыми сетями, а также кофейнями. Планируется создание собственной сети, развитие системы вендинга с производством капсульных кофемашин с сервисным центром.

На церемонии открытия предприятия присутствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, которые приводит Lipetskmedia, появление таких высокотехнологичных и экологичных производств — то, что в регионе ожидают. Единственная проблема в том, что на здесь работает мало людей.

Артамонов выразил надежду, что в области будет появляться больше заводов с высокооплачиваемыми рабочими местами.

В ноябре сообщалось, что на территории ОЭЗ «Липецк» откроют завод по производству соевого масла и белка.