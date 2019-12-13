Прямой эфир

Кофейный завод запустили под Липецком

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Липецкая кофейная компания» запустила перерабатывающий завод на территории особой экономической зоны «Липецк». Стоимость проекта — 250 млн рублей. Его удалось реализовать за два года.

Предприятие оснащено новейшим итальянским и немецким оборудованием. Пока на нем будут выпускать 1,2 т обжаренного кофе в год, однако в будущем планируется увеличить объемы до 12 тыс. т. Соответственно, увеличится количество персонала, с 12 до 30 человек.

В основном на заводе будут производить классические сорта классов Specialty и Premium. Однако в ассортименте будут и бленды (смеси разных сортов кофе), в том числе и эксклюзивные.

Ценовая политика компании будет рассчитана в том числе и на удовлетворение спроса тех людей, которые покупают кофе в магазинах. Руководство предприятия ведет переговоры с региональными и федеральными торговыми сетями, а также кофейнями. Планируется создание собственной сети, развитие системы вендинга с производством капсульных кофемашин с сервисным центром.

На церемонии открытия предприятия присутствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, которые приводит Lipetskmedia, появление таких высокотехнологичных и экологичных производств — то, что в регионе ожидают. Единственная проблема в том, что на здесь работает мало людей.

Артамонов выразил надежду, что в области будет появляться больше заводов с высокооплачиваемыми рабочими местами.

В ноябре сообщалось, что на территории ОЭЗ «Липецк» откроют завод по производству соевого масла и белка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Липецкая область ведет торговлю с 88 странами мира
Центр по привлечению инвестиций создадут при экономзоне в Липецкой области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019