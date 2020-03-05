СК разберется с ситуацией с лишением инвалидности девочки с одним глазом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации четырехлетней девочки с проблемами органов зрения, которую лишили инвалидности, сообщается в четверг, 5 марта, на сайте СК РФ.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательнейшим образом установить все обстоятельства произошедшего и подробно доложить о принятых мерах», — говорится в публикации.

По данным ведомства, у четырехлетней девочки диагностировали тяжелое заболевание, связанное с органами зрения. Девочка имела статус инвалида и получала социальную поддержку от государства, однако спустя несколько лет инвалидность была снята.

Как сообщает НТВ, мать девочки требует вернуть дочери статус инвалида. Ей установили протез глаза, его нужно менять дважды в год. Когда ребенку исполнилось три года, врачи приняли решение, что девочка здорова «и видеть одним глазом — вполне достаточно».

Ранее в этот же день Госдума приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пожилых людей при оказании им услуг, согласно которому штрафы будут вводиться за отказ социально уязвимым слоям населения в предоставлении товаров, оказании услуг, доступе к товарам из-за состояния здоровья. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.