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В Госдуме ввели штрафы за дискриминацию социально уязвимых граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пожилых людей при оказании им услуг. Об этом в четверг, 5 марта, говорится на сайте парламента.

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Изменения внесли в ст. 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно законопроекту, штрафы будут вводиться за отказ социально уязвимым слоям населения в предоставлении товаров, оказании услуг, доступе к товарам из-за состояния здоровья. Для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Законом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан. На тех, кто позволяет себе такое отношение к людям, не всегда влияет общественное осуждение. Денежное наказание будет более результативным инструментом защиты людей, чьи права были нарушены», — подчеркнули в парламенте.

3 марта закон был принят во втором чтении.

6 февраля сообщалось, что в аэропорту Магнитогорска женщине пришлось нести на руках своего 12-летнего ребенка-инвалида из-за того, что сотрудники не предоставили ей специальные средства передвижения.

В результате в отношении аэропорта и старшего агента службы наземного обслуживания возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.8 КоАП РФ («Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом»).

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