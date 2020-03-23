Весенние полевые работы начались в Рязанской области

В Рязанской области приступили к весенним полевым работам. Они начались в 20 из 25 районов. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Сейчас удалось подкормить 152 тыс. га озимых культур (45% посевной площади), а также 12,5 тыс. га многолетних трав (17%). Самые активные работы ведутся в Захаровском, Михайловском, Ряжском и Александро-Невском районах.

Зябь, озимые культуры и многолетние травы проходят бронирование. Это необходимо для сохранения влаги в почве, сообщает РИА «7 новостей».