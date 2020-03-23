Прямой эфир

Весенние полевые работы начались в Рязанской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области приступили к весенним полевым работам. Они начались в 20 из 25 районов. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Сейчас удалось подкормить 152 тыс. га озимых культур (45% посевной площади), а также 12,5 тыс. га многолетних трав (17%). Самые активные работы ведутся в Захаровском, Михайловском, Ряжском и Александро-Невском районах.

Зябь, озимые культуры и многолетние травы проходят бронирование. Это необходимо для сохранения влаги в почве, сообщает РИА «7 новостей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 2 тыс. т карпа произвели в Рязанской области в 2019 году
Самыми активными пользователями сельской ипотеки стали семейные пары

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020