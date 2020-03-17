Самыми активными пользователями сельской ипотеки стали семейные пары

Сельская ипотека пользуется наибольшим спросом среди семейных пар. Об этом «Известиям» 17 марта рассказали в Россельхозбанке.

Семейные люди составляют 64% всех, кто обращается за кредитами по сельской ипотеке. 2/3 из них — это семьи с детьми. Еще 24% заявок приходится на незамужних женщин и холостых мужчин, остальные заявители состоят в разводе.

Средний возраст заемщика — 36 лет. Около 58% подавших заявки на сельскую ипотеку — мужчины, 42% — женщины. При этом средняя сумма «мужской» заявки выше — 2,3 млн рублей против 2 млн. Средний размер кредитного обращения в целом — 2,2 млн рублей.

Наибольшая сумма заявок на кредит отмечена в Башкортостане — 5,8 млрд рублей. Второе место занял Татарстан — 4 млрд рублей, третье — Ленинградская область — 3,4 млрд рублей.