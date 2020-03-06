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Путин поручил проработать снижение взноса по ипотеке

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность снижения первоначального взноса по ипотеке в рамках госпрограммы для молодых семей. Такое заявление глава государства сделал в пятницу, 6 марта, во время визита в Иваново.

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В ходе общения главы государства с представителями общественности одна из местных жительниц рассказала Путину, что, несмотря на льготные условия по ипотеке для семей с детьми, не все могут воспользоваться программой из-за размера первоначального взноса, который устанавливается банком. Она также спросила, возможно ли зафиксировать сумму первоначального взноса в размере 10–15% по господдержке.

«Первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем, правительство подумает. Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

Он добавил, что вопросы ипотеки для молодых семей уже обсуждал с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

2 марта в Минтруде заявили о том, что программой льготного ипотечного кредитования в 2019 году воспользовались 42 тыс. семей. Это, по данным министерства, в два раза больше, чем прогнозировалось изначально.

28 января Росбанк провел исследование и определил регионы с самой доступной для жителей России ипотекой. В числе лидеров оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

15 января глава Сбербанка Герман Греф предсказал, что процентные ставки по ипотеке в 2020 году будут снижаться.

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