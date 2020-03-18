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Более 2 тыс. т карпа произвели в Рязанской области в 2019 году

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Рыбоводческие хозяйства Рязанской области в прошлом году произвели 2,11 тыс. т товарной рыбы. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

На сегодняшний день в регионе насчитывается одно рыбоводческое предприятие и 18 фермерских хозяйств. В основном в них выращиваются карп парской породы и другие растительноядные породы, например амур и толстолобик, пишет РИА «7инфо».

В небольших объемах также разводят форель, осетра, сома, карася и щуку. Рыбу вылавливают преимущественно в IV квартале.

В феврале «Известия» сообщали, что рекордно теплая и бесснежная зима в России может привести к сокращению речной рыбы. По словам экспертов, если сток талой воды будет слабым, нерестилища могут обмелеть. Это увеличит риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями, что в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%.

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