Час растраты: 56% россиян ощутили сокращение доходов в апреле

Больше половины россиян ощутили снижение доходов в апреле, говорится в исследовании Райффайзенбанка (есть у «Известий») . Хотя месяц объявлен нерабочим с сохранением зарплаты, многие компании сократили выплаты, отказавшись от премий и бонусов, а также отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. На восстановление уровня жизни граждан до показателей 2019-го может понадобиться около трех лет, а сокращение ВВП только из-за нерабочего апреля составит 2%, оценили эксперты.

Ощутимое сокращение

С начала периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса со снижением доходов столкнулись 56% россиян. Такие выводы содержатся в исследовании Райффайзенбанка. В нем приняло участие около 3 тыс. человек по всей России. Еще 40% опрошенных заявили, что изменение дохода было незаметным (показатель мог как вырасти, так и сократиться), а у 4% населения поступления в личный бюджет даже выросли. Сильнее всего падение заработка ощутили жители Санкт-Петербурга, Краснодара и Уфы, а меньше всего — в Омске, Казани и Волгограде , говорится в исследовании.

В документе отмечается, что в период самоизоляции 57% россиян начали целенаправленно экономить, а еще у 39% расходы сократились , поскольку они находятся дома или потому что часть магазинов закрыта (оставшиеся 4% оставляли собственный вариант). В частности, за последний месяц население стало меньше тратить на одежду и обувь (так сказали 66% опрошенных), на развлечения (56%), а также на рестораны (47%).

доход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом у половины россиян нет подушки безопасности, еще 28% опрошенных только собираются ее сформировать, и только 22% граждан регулярно пополняют бюджет на черный день , подчеркивается в исследовании Райффайзенбанка.

Справка «Известий» Президент России Владимир Путин объявил выходные дни с сохранением заработной платы с 28 марта. Они продлятся как минимум до 30 апреля. Это сделано для минимизации физических контактов во время пандемии коронавируса.

Доходы сократились у 50–60% работающего населения, оценила руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она отметила, что у многих граждан ежемесячная зарплата примерно на 25% состояла из фиксированного оклада, а основная часть — из бонусов, премий, процентов с продаж или с оплаты оказанных услуг. В нерабочий период сохранятся, увы, только оклады россиян — фактически доходы сокращаются более чем на 70% , подчеркнула Евгения Лазарева. Кроме того, незащищенными останутся работники, получающие «серую» или «черную» зарплату.

По ее словам, наиболее сильно пострадали сотрудники сферы услуг, предприятий общепита, индустрии развлечений, отдыха и туризма, а также всех тех компаний, которые не могут перейти на онлайн-продажи. Самая тяжелая ситуация наблюдается в регионах с наиболее опасной эпидемиологической обстановкой, небогатых областях, отдаленных районах и населенных пунктах, подчеркнула Евгения Лазарева.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Доходы жителей Уфы могли сократиться сильнее, чем у других граждан в стране по нескольким причинам. В Республике Башкортостан большая численность населения (седьмое место по России), высокие показатели инфляции и серьезная кредитная нагрузка, заявили «Известиям» в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона . В ведомстве добавили, что многочисленные жалобы в Гострудинспекцию свидетельствуют о нерадивых работодателях, которые вынуждают своих сотрудников оформлять отпуска без сохранения зарплаты и писать заявления на увольнение по собственному желанию.

В Минтруде РФ не ответили на вопросы «Известий» о том, какая доля россиян столкнулась с сокращением доходов в апреле. Не прокомментировали ситуацию и в правительствах других регионов, где падение показателя ощутилось наиболее и наименее сильно.

Сейчас в России действует временный мораторий на увольнение работников, но он не распространяется на случаи прекращения трудовых отношений по соглашению сторон . А также на изменение условий труда, например, если сотрудника перевели на дистанционную работу, что позволяет легально снизить зарплату, пояснил адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов. Он добавил, что за нарушение трудовых прав сотрудников к работодателю могут применять как административную, так и уголовную ответственность.

Три года ждать

Сокращение доходов отразилось и на потреблении россиян. Траты в марте-апреле 2020-го снизились примерно на 40% — как в торговых точках, так и в онлайн-магазинах, оценил директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. Он добавил, что заметно упал размер среднего чека, поскольку россияне стали реже делать дорогостоящие покупки (одежду и технику), а также проводить оплаты для туристических нужд — например, бронировать отели. Более кардинального сокращения трат россиян следует ожидать в мае-июне 2020-го, поскольку тогда отразится уменьшение поступлений в семейные бюджеты в апреле, ожидают в Промсвязьбанке.

По базовому прогнозу, реальные доходы населения в России снизятся на 5–7% в 2020-м, сообщили «Известиям» в Ак Барс Банке.

покупки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В этом году следует ожидать сокращений работников, в первую очередь — в сегменте малого и среднего бизнеса, опасается руководитель департамента финансов и стратегии банка «Зенит» Галина Лобова. По ее оценкам, крупный частный или иностранный бизнес в 2020-м уменьшит штат или уровень оплаты труда на 10–15%, а в госсекторе увольнений ожидать не стоит.

Восстановление уровня реальных доходов россиян начнется в конце 2020 — начале 2021-го, ожидает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он подчеркнул, что только через один-два года после этого доходы населения, возможно, достигнут уровня покупательской способности 2019-го.

Если бы речь шла только о влиянии «нерабочего» апреля, то снижение ВВП могло бы составить порядка 2%. Однако, учитывая вероятность продления режима самоизоляции на май, а также последствия резкого падения цен на нефть и сокращения потребительского спроса, снижение будет большим, опасается старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его подсчетам, в кризисном сценарии снижение ВВП может достичь в 2020-м 6–7% против 1,4% в прошлом году.

В Минэке не ответили на вопрос «Известий» о сокращении ВВП из-за нерабочего апреля.