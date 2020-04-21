Сеанс прогноза: доходы россиян могут снизиться на 6,4%

Реальные доходы населения уменьшатся на 6,4% по итогам 2020-го, среднегодовой курс доллара вырастет до 75,9 рублей, инфляция ускорится до 5,2%, а ВВП снизится на 4,5%. Такие оценки приводит рейтинговое агентство АКРА в базовом сценарии обновленного макропрогноза («Известия» ознакомились с документом). Есть и более позитивные варианты развития ситуации. Аналитики предполагают, что в оптимистичном сценарии доходы снизятся лишь на 1,3%, цены вырастут на 3,9%, а ВВП сократится на 0,8% . При этом в обоих случаях аналитики отвергли возможность полной победы над коронавирусом в 2020 году и не исключили возобновления карантина после его окончания. Опрошенные «Известиями» эксперты с оценками АКРА в целом согласились, однако уточнили, что многое будет зависеть от уровня поддержки населения.

Китайский сценарий

Рейтинговое агентство АКРА разработало три варианта развития экономической ситуации в России: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Общая для всех трех сценариев предпосылка — нерешенность проблемы с распространением коронавируса как минимум до конца года.

Основной сценарий предполагает отмену значительной части ограничений после третьего месяца карантина. Если проводить аналогию с Китаем, к этому моменту активные случаи болезни должны будут сократиться до минимума . При этом аналитики не исключают, что власти могут возобновить ограничительные меры в течение года, если вирус окажется сезонным и после летнего спада вновь случится вспышка COVID-19. Это, помимо прочего, может привести к частичному сохранению запретов на поездки по России и за ее пределы.

Сеанс прогноза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если события будут развиваться согласно базовому сценарию, реальные доходы россиян по итогам 2020 года упадут на 6,4%, безработица увеличится на 2,1 п.п. — до 6,7%, цены вырастут на 5,2%. Темп ВВП окажется отрицательным: показатель снизится на 4,5%. Средний за год курс доллара составит 75,9 рубля. Для федерального бюджета 2020-й будет убыточным: аналитики ожидают дефицит на уровне 5,6 трлн рублей.

Деньги с вертолета

Пессимистичный сценарий предусматривает ужесточение карантина, более существенное ограничение работы сектора услуг для населения, отсутствие вакцины еще на протяжении минимум двух лет. В этом случае реальные доходы упадут на 9,9%, безработица увеличится до 8,9%, цены подскочат на 7,7%. ВВП сократится на 7,5% при курсе доллара в 86,2 рубля. Дефицит бюджета вырастет до 8,5 трлн рублей.

Если события будут развиваться негативным образом, то власти могут пустить в ход радикальные меры, которые в современной России никогда не применялись. В частности, в пессимистичном варианте предусматривается резкое падение спроса: чтобы его предотвратить, правительство может запустить такой инструмент, как «деньги с вертолета» — в частности, в форме сопоставимых с трудовыми доходами пособий по безработице и прямых трансфертов широким категориям населения.

Согласно позитивному сценарию, уже к лету вирус трансформируется в сторону гораздо меньшей летальности, либо новый массив тестирования на антитела покажет, что значительная часть населения уже перенесла заболевание в легкой или бессимптомной форме. В этом случае существенный объем карантинных мер может быть признан избыточным уже к июню.

Сеанс прогноза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Оптимистичный вариант предполагает падение доходов на 1,3%, незначительный — на 0,2 п.п. — прирост безработицы, инфляцию на уровне 3,9%. ВВП в таком варианте уменьшится на 0,8%, доллар по итогам года будет стоить в среднем 72,1 рубля. Дефицит бюджета составит 2,5 трлн рублей.

Впрочем, во всех трех сценариях прогнозируется переход к росту по большей части макроэкономических показателей уже в следующем году. Так, в базовом варианте доходы населения в 2021-м вырастут на 2,7%, безработица сократится до 5,9%, а темпы прироста розничных цен замедлятся до 2,2%. ВВП ускорится до 2,2% при цене доллара в 74 рубля. Бюджет останется дефицитным — на 3,1 трлн рублей.

Пессимистичный сценарий предполагает аналогичный базовому прирост доходов — на 2,7%, снижение безработицы до 7,2%, замедление инфляции до 1,3%. ВВП увеличится на 0,5%, средний курс доллара — 77 рублей. Убыток казны составит 4,2 трлн рублей.

Согласно позитивному варианту, в 2021 году доходы населения вырастут на 1,6%, безработица откатится к докризисным уровням, товары подорожают на 3,5%. ВВП вырастет на 1,8% при долларе в 66 рублей. Бюджет всё равно останется дефицитным: разница между доходами и расходами составит примерно 1 трлн рублей.

Надежда на банки

Кроме объективных факторов, на развитие событий в значительной степени будет влиять эффективность принятых мер господдержки, подчеркивают аналитики АКРА . В частности, если крупный бизнес может получить помощь напрямую от правительства, то у многочисленных и не контактирующих с государством компаний малого и среднего бизнеса нет таких каналов. Фактически они могут претендовать на поддержку только через банки.

Следовательно, от адекватности банковского сектора будет зависеть глубина экономического кризиса в России. Если при поддержке ЦБ и правительства банки не смогут закрыть разрыв ликвидности, то уязвимые отрасли станут эпицентром банкротств, дефолтов и безработицы. В результате произойдет сокращение совокупного предложения, которое быстро обернется падением спроса, резюмируют в АКРА.

Сеанс прогноза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В условиях пандемии население будет вынуждено либо поддержать уровень потребления, усилив свою зависимость от банков, либо еще сильнее затянуть пояса, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Впрочем, последнее вряд ли возможно, учитывая, что на протяжении трех лет реальные располагаемые доходы сокращались. Они также снизятся на 5% в 2020 году, резюмировала эксперт.

— Если размер государственных компенсаций будет увеличен, население не так сильно потеряет в доходах, — добавил эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин. В нынешнем варианте господдержки россиян, уровень их заработков уменьшится на 6,5–10%, оценивает он.

Чтобы минимизировать ущерб от пандемии, целесообразно увеличить совокупный объем господдержки с 2 трлн рублей до 5–7 трлн, согласился ведущий научный сотрудник лаборатории финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Алексей Ведев. По его прогнозу, ВВП России упадет на 7% в этом году, однако затем последует коррекция — показатель вернется к росту в 4–5% в 2021-м.