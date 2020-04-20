Приглашение на казну: дефицит бюджета в 2020-м может составить 5,6 трлн

«Известия» узнали основные параметры рабочей версии прогноза федерального бюджета на 2020 год. Как сообщил источник, близкий к правительству, базовая для расчета доходов казны цена на нефть составит $20 за баррель. Прогнозный уровень поступлений в бюджет — 15,2 трлн рублей, потратить планируется 20,8 трлн. Таким образом, дефицит бюджета будет на уровне 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд. Источник редакции уточнил, что разрыв может быть скорректирован в ближайшее время, когда появится ясность, сколько денег поступит в казну от продажи Сбербанка в 2020 году. Высокопоставленный федеральный чиновник подтвердил, что Минфин в своих расчетах действительно ориентируется на цену нефти в $20 за баррель. Остальные показатели он назвал близкими к основному сценарию.

Рабочий вариант

В последний раз федеральный бюджет на 2020–2022 годы официально корректировался в феврале. Согласно внесенным в документ изменениям, доходы по итогам 2020-го ожидались на уровне 20,6 трлн рублей. Потратить планировалось 19,7 трлн. Таким образом, профицит должен был составить 900 млрд.

Весной Минфин должен был подготовить новый вариант финансового плана — с учетом обновленного прогноза социально-экономического развития МЭР. Однако, как ранее писали «Известия», министерства отложили изменения в эти документы на неопределенный срок.

Казна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Впрочем, оценки для внутриведомственного использования сделаны. Более того, по словам близкого к правительству источника, существует масса сценариев развития ситуации, и они динамично меняются. «Известия» выяснили подробности базового варианта прогноза федерального бюджета, его «рабочую версию».

Ориентировочная цена нефти за 2020 год, по словам источника, составит $20 за баррель. Согласно изменениям, внесенным в бюджет в феврале, этот показатель планировался на уровне $57,7.

Ожидаемая сумма доходов федеральной казны — 15,2 трлн рублей. Собеседник «Известий» уточнил, что в этом показателе пока не учтены поступления от покупки Сбербанка у ЦБ. Сколько денег будет перечислено в бюджет в результате этой сделки в 2020 году, еще предстоит определить. Как сообщали «Известия», Минфин приобрел Сбербанк за 2,14 трлн рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По условиям сделки, 300 млрд из этой суммы Банк России оставит себе, а остальное перечислит в бюджет в виде прибыли в течение нескольких лет.

Расходы казны, по словам источника, увеличиваются до 20,8 трлн рублей, то есть более чем на триллион по сравнению с официальным планом.

В пределах погрешности

Дефицит бюджета, таким образом, составит примерно 5,6 трлн рублей. Профинансировать этот разрыв планируется за счет нескольких источников: 2 трлн будет выделено из ФНБ, более 1 трлн найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке.

Казна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На вопрос, какую именно сумму планируется привлечь в долг, собеседник «Известий» не ответил. Согласно официальной версии бюджета, в 2020 году Минфин планировал занять 1,7 трлн на внутреннем рынке и 207 млрд ($3,15 млрд по курсу на тот момент) на внешнем.

Другой источник «Известий» — высокопоставленный федеральный чиновник — частично эту информацию подтвердил. Он признал, что в Минфине действительно ориентируются на цену продажи нефти Urals в $20 за баррель.

Показатели по доходам, расходам, дефициту, источникам финансирования и ВВП собеседник назвал близкими к основным сценариям.

— Цифры сходятся в пределах погрешности, — уточнил он.

Источник также добавил, что в правительстве предпочитают минимизировать риски и исходить из сравнительно консервативных предпосылок. Поэтому повышать прогноз по цене на нефть после заключения сделка ОПЕК+ никто не торопится.

«Известия» попросили Минфин прокомментировать показатели доходов и расходов, дефицита и источников его финансирования.

— Прогнозы социально-экономического развития страны, включающие в себя цены на нефть, разрабатывает Минэкономразвития. Ведомство пока не представляло обновленный макропрогноз, — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в четверг министр финансов Антон Силуанов комментировал финансирование разработанных мер поддержки экономики и населения, объем выпадающих доходов, планы по использованию ресурсов ФНБ и т.д.

Министр финансов тогда заявил, что сумма расходов бюджета увеличится на 1 трлн рублей. Он также отметил, что есть риски «серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета» — в общей сложности свыше триллиона.

Кроме этого, по оценке Антона Силуанова, при ценах на нефть в $20 за баррель из ФНБ будет выделено 2 трлн рублей в 2020 году.

В Минэкономразвития не ответили на вопросы «Известий». В пресс-службе правительства порекомендовали обратиться в Минфин.

Может и хуже

— Цифры выглядят очень правдоподобно, — дала «Известиям» оценку руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. По ее словам, при низких ценах на нефть главным для федерального бюджета риском становится снижение потребительского спроса. Это означает, что в казну будет поступать меньше НДС — главного источника ненефтегазовых доходов.

Казна Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa

Дополнительный риск — падение экономики Китая, добавили в Центре стратегических разработок. По состоянию на февраль индекс производства в Китае снизился более чем на 15%. При этом КНР занимает порядка 13% в структуре российского экспорта, подчеркнули там.

Более того, падение китайского ВВП в I квартале оказалось даже более драматическим, чем ожидалось. Экономика республики сократилась на 6,8% против прогнозируемых большинством экспертов 6%.

С точки зрения директора центра финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадима Понкратова, прогноз по доходам федеральной казны в 15,2 трлн вряд ли достижим при нынешнем курсе национальной валюты. Чтобы получить достаточные для такого уровня нефтегазовые доходы, доллар должен стоить не менее 85 рублей.