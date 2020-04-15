Дал пять: новые меры поддержки бизнеса обойдутся примерно в 850 млрд

В общей сложности реализация всего комплекса антикризисных инструментов, перечисленных 15 апреля президентом, потребует около 850 млрд рублей, подсчитали по просьбе «Известий» аналитики . Самая дорогая мера — это прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей. Она обойдется примерно в 300 млрд. С высокой долей вероятности именно эти инструменты сформируют базу для второго антикризисного пакета правительства, который должен быть опубликован со дня на день , полагают эксперты. Впрочем, они уверены, что последуют и другие комплексы поддержки, причем они будут намного более мощными и дорогостоящими.

Поддержка населения

Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о введении ряда новых инструментов поддержки экономики и населения в условиях борьбы с коронавирусом. Всего в комплекс вошли пять мер, предполагающих прямое или косвенное финансирование. «Известия» попросили аналитиков подсчитать их стоимость и оценить эффективность.

Самая дорогостоящая мера — это поддержка занятости. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович оценил ее в 300 млрд рублей. Она предусматривает безвозмездную финансовую помощь со стороны государства малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, а также кредитование предприятий на выплату зарплаты по нулевой ставке. Президент заявил, что организации смогут получить по 12,1 тыс. рублей на сотрудника при условии сохранения не менее 90% штата на 1 апреля . А кредиты для перечисления зарплаты будут гарантированы ресурсами ВЭБа.

Кредиты по-крупному

Второй по стоимости инструмент — субсидирование ставки по займам на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий в размере ключевой (сейчас 6%). Это новый кредитный продукт, подчеркнул президент.

— Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке, — пояснил Владимир Путин.

Мера, по оценке «БКС Премьер», будет стоит примерно 250 млрд рублей.

Как сообщил «Известиям» исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, курирующий финансовую сферу, дефицит оборотных средств — это главная на сегодняшний день проблема для крупных предприятий. Резервы компаний тают, поэтому в скором времени им действительно будет трудно удерживать штат. Впрочем, он считает, что кредиты должны выдаваться по нулевой ставке. В условиях падения спроса и разрыва производственных цепочек рентабельность даже в 6% — именно таков уровень ставки ЦБ — это роскошь. С его точки зрения, нужно сформировать фонд для кредитов по нулевой ставке и распределять его между компаниями пропорционально их вкладу в поступления в бюджет.

Регионы не забыты

Третья по стоимости мера из президентского пакета — это помощь регионам на сумму 200 млрд рублей.

— Причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, — обратил внимание Владимир Путин.

Руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов полагает, что, по всей вероятности, одновременно с перечислением денег регионам будет рекомендовано не повышать нагрузку на бизнес. Субъекты столкнутся с падением доходов, для его компенсации они начнут искать альтернативные источники средств, например, могут повысить ставки за аренду. Деньги в регионы направляются в том числе для того, чтобы не допустить этого, полагает эксперт.

Не только продовольствие

Четвертое по стоимости предложение президента — это включение непродуктовой розницы в список наиболее пострадавших отраслей . Согласно уже утвержденному плану правительства, малый и средний бизнес из этого перечня может претендовать на определенные послабления: отсрочки по уплате налогов, льготы по кредитам и т.д. По оценке «БКС Премьер», это обойдется примерно в 70 млрд рублей.

У непродуктовой розницы потери в выручке составляют примерно 90%, оценила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, эта мера позволит бизнесу удержаться на плаву, однако фактическая потребность в деньгах у продавцов непродовольственных товаров — примерно в пять раз больше.

По данным ОФД.ру, динамика падения продаж с февраля по апрель составила в категориях одежды и обуви 83%, аудио-видео — 87%, компьютеров — 74%, косметики и парфюмерии — 67%, ювелирных изделий — 94%.

Авиация на плаву

Пятый инструмент — помощь авиакомпаниям на 23 млрд рублей. Хотя этот вид поддержки не столь значителен по своей стоимости, меру можно считать одной из самых ожидаемых отраслью.

Для борьбы с распространением коронавируса Россия приостановила все международные рейсы. Исключение составляют чартеры для вывоза сограждан из-за рубежа. На фоне транспортных ограничений и падения спроса резко снизились и перелеты по России. Трафик аэропортов уже сократился на 95%, а общий объем авиаперевозок — на 80%.

Впрочем, по мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, для преодоления кризиса нужна более серьезная поддержка со стороны государства. Он отметил, что минимум в 10 млрд рублей российским перевозчикам обошлось только закрытие рейсов в Китай.

— Отмена полетов в другие страны — это еще 70-100 млрд рублей. С увеличением сроков карантина эти цифры значительно вырастут, — сказал он.

В перспективе государству придется увеличивать объем финансовой поддержки авиаотрасли, согласился руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Пока непонятно, когда будет снят режим самоизоляции в России и восстановятся сообщение и трафик между странами. Средств для поддержки отрасли в таких условиях может потребоваться в разы больше, добавил он.

В Минтрансе на вопрос «Известий» о возможных сроках выплат и принципе их распределения между авиакомпаниями не ответили. Не прокомментировали ситуацию и в крупных авиакомпаниях.

Основное в июне

Кроме пяти инструментов, президент поручил правительству доработать список системообразующих предприятий на основе «внятных, четких, объективных критериев».

— В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики, — подчеркнул Владимир Путин.

Еще одно поручение — проработать отдельные меры поддержки по каждому из базовых опорных секторов экономики с учетом их особенностей.

С точки зрения Дмитрия Белоусова из ЦМАКП, на данный момент руководство страны старается максимально аккуратно внедрять механизмы поддержки, избегая прямого финансирования. Дело в том, что Россия столкнулась с тремя видами проблем: пандемией, обвалом цен на нефть и структурным кризисом с перекосом экономики в сторону сырьевых компаний.

По мере того, как ситуация будет проясняться, появятся новые пакеты. В мае, по его оценкам, на финансирование смогут рассчитывать крупные компании и малый бизнес — для избежания разрыва производственных цепочек из-за закрытия предприятий. В июне станет понятна карта социальных потерь — и тогда начнется масштабная поддержка населения. Однако те меры, которые президент объявил 15 апреля, с высокой долей вероятности лягут в основу второго антикризисного пакета, который должен быть опубликован в ближайшие дни.

Предоставление прямой безвозмездной помощи предприятиям на выплату заработных плат — одна из самых востребованных бизнесом мер господдержки, заявила директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова со ссылкой на опросы предпринимателей . Однако выплат на уровне МРОТ — недостаточно. По ее оценке, ожидаемое сокращение численности персонала среди наиболее пострадавших от коронавируса отраслей может составить 1,8-2,2 млн человек. Помощь от государства на выплату зарплат во избежание увольнений может обойтись примерно в 500 млрд рублей при условии субсидирования 80% оклада.

В Минфине сообщили, что поручения президента будут проработаны.

Над материалом работали Дмитрий Гринкевич, Александр Волобуев, Ирина Цырулева, Евгения Перцева