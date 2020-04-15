«Обращение за помощью должно быть простым и удобным для бизнеса»

В среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Во время своего выступления глава государства рассказал о новых мерах безвозмездной помощи для поддержки малого и среднего бизнеса, выделении экстренных средств для спасения авиации, условиях для получения льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Самые важные цитаты выступления президента — в материале «Известий».

О новых мерах по поддержке бизнеса

«В перечень наиболее пострадавших отраслей — а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела — следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем».

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач — в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае».

Путин Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

«Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тыс. 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса».

«Единственное обязательное условие и требование к компании — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля».

О льготных кредитах

«Считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит, повысит доступность кредитных ресурсов».

«Необходимо дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками».

«Предлагаю также рассмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам».

О системообразующих предприятиях

«Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики».

Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки. Половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России».

О поддержке регионов

«На региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. И у субъекта Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов».

«Очевидно, что потребуются новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным ее отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы».

О мерах по спасению сектора авиаперевозок

«С серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей, в том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов».