Процент черного дня: объем льготного кредитования МСП вырос в девять раз

На фоне распространения коронавируса спрос на льготные займы для малого бизнеса резко увеличился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в I квартале 2020-го объем выдачи по «‎Программе 8,5»‎ вырос в девять раз, рассказали «‎Известиям»‎ в Минэкономразвития. В крупнейших банках-участниках подтвердили активность предпринимателей, но разделились в оценке дальнейших перспектив: одни кредитные организации ждут сокращения объема кредитования на 20% по итогам года, в то время как другие, наоборот, прогнозируют его увеличение. Льготный заем — способ выжить для предпринимателей в существующих условиях , но панацеей от банкротства он всё равно не станет, заявили эксперты.

Кредитный бум

В I квартале 2020-го по «‎Программе 8,5»‎ было заключено более 4 тыс. кредитных договоров на сумму свыше 270 млрд рублей, заявили в Минэкономразвития. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, — тогда объем соглашений достиг только 30 млрд рублей.

Крупнейшие российские банки подтвердили всплеск популярности льготного кредитования . Так, в ВТБ «‎Известиям»‎ рассказали, что в I квартале 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было заключено в восемь раз больше сделок по количеству и в семь раз больше по объему. Всего сейчас действует 654 договора на сумму около 42 млрд рублей, отметили в организации.

В Сбербанке поделились, что оформили 800 кредитных соглашений по программе на сумму более 70 млрд рублей за этот период . Причем за 11 месяцев 2019 года на льготные кредиты было выдано немногим больше 110 млрд рублей, сообщал ранее Сбер.

кредит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Промсвязьбанк нарастил объемы субсидированного кредитования в семь раз за I квартал этого года, сообщил «‎Известиям»‎ старший вице-президент организации Александр Чернощекин. Было заключено 205 кредитных договоров на сумму более 6 млрд рублей.

Существенно выросла выдача льготных займов и в АК Барс Банке. Кредитная организация заключила 107 новых договоров на 2,5 млрд рублей, в то время как в I квартале 2019-го у нее было только шесть соглашений на 187 млн.

Относительно аналогичных показателей за 2019 год у Совкомбанка очень высокие объемы, отметил старший вице-президент организации Владислав Монов. Однако конкретные параметры выдач он не уточнил.

Справка «Известий» Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019-го в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до 2024 года. По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках — участниках программы. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Средняя сумма кредита в рамках программы в 2019 году составили 38 млн рублей, а средний срок — 25 месяцев, сообщали ранее в Минэкономразвития.

Тем не менее по итогам 2019 года программу нельзя было назвать востребованной: целевой показатель в 1,12 трлн рублей выданных займов достигнут не был — кредитно-гарантийная помощь малому бизнесу составила 750 млрд рублей, отмечал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

Причины роста

Субсидированные займы для малого бизнеса пользуются популярностью в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусом, а также волатильность рынков, отметили банки.

— Спрос есть, и он не снижается даже в существующих условиях, — отметил старший вице-президент Совкомбанка.

Востребованность льготных кредитов подтвердили также в Сбербанке и Ак Барс Банке. Впрочем, там отметили, что наибольший интерес для заемщиков сегодня представляют антикризисные меры правительства, расширения которых бизнес ожидает. При этом в кредитных организациях не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь.

В Минэкономразвития подчеркнули, что активность предпринимателей в I квартале 2020-го связана с изменениями в параметрах программы, внесенными во второй половине 2019 года, а также антикризисным планом правительства. Так, были существенно снижены требования к заемщикам, сняты ограничения по некоторым отраслям, а также значительно расширено применение механизмов рефинансирования, пояснили в ведомстве. Кроме того, сегодня продолжают заключаться кредитные соглашения, работа над которыми велась банками и заемщиками еще до ухудшения экономической ситуации.

кредит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Отметили в Минэке и тот факт, что в I квартале прошлого года программа только запускалась: происходил первый отбор кредитных организаций, заключение соглашений, доведение лимитов. Это не могло не повлиять на количество выданных займов, уверены в министерстве.

В оценке дальнейших перспектив кредитные организации разделились. Наиболее оптимистичный прогноз дали «‎Известиям»‎ в ВТБ. Там сообщили, что льготное финансирование будет востребовано, несмотря ни на что, поскольку позволяет получать доступные средства . Это особенно актуально в существующих условиях, отметили в банке. Там также выразили уверенность, что целевой показатель выдачи в 2020 году будет достигнут.

В Ак Барс Банке энтузиазм коллег не разделили: слишком велика неопределенность в развитии ситуации на уровне макроэкономики и эффективности мер господдержки по стимулированию кредитования. По сравнению с 2019-м объем в нынешнем году выданных кредитов МСП будет ниже на 20%, прогнозируют там.

В ближайшее время у бизнеса вырастет спрос на реструктуризацию действующих кредитов, уверены в ПСБ и банке «Возрождение».

Способ выжить

Многие компании сегмента МСП находятся в критических условиях: поток покупателей и клиентов резко упал из-за пандемии, отметил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Из-за сокращения спроса и нарушения логистических цепочек предприятия вынуждены обращаться в банки за кредитами на покрытие кассовых разрывов, выплату зарплаты и рефинансирование , отметил эксперт. Если господдержка МСП будет расширяться в дальнейшем, выдача льготных кредитов в 2020 году может превысить запланированный 1 трлн рублей.

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Предприниматели будут стараться выжить в сегодняшних сложных условиях, поэтому спрос на субсидированные кредиты со стороны МСП вырастет, прогнозирует финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека . Ставка 8,5% достаточно комфортная для бизнеса, отметил он. С другой стороны, многие малые компании могут не выдержать давления и просто уйти с рынка.