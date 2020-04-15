Процент черного дня: объем льготного кредитования МСП вырос в девять раз
На фоне распространения коронавируса спрос на льготные займы для малого бизнеса резко увеличился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в I квартале 2020-го объем выдачи по «Программе 8,5» вырос в девять раз, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития. В крупнейших банках-участниках подтвердили активность предпринимателей, но разделились в оценке дальнейших перспектив: одни кредитные организации ждут сокращения объема кредитования на 20% по итогам года, в то время как другие, наоборот, прогнозируют его увеличение. Льготный заем — способ выжить для предпринимателей в существующих условиях, но панацеей от банкротства он всё равно не станет, заявили эксперты.
Кредитный бум
В I квартале 2020-го по «Программе 8,5» было заключено более 4 тыс. кредитных договоров на сумму свыше 270 млрд рублей, заявили в Минэкономразвития. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, — тогда объем соглашений достиг только 30 млрд рублей.
Крупнейшие российские банки подтвердили всплеск популярности льготного кредитования. Так, в ВТБ «Известиям» рассказали, что в I квартале 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было заключено в восемь раз больше сделок по количеству и в семь раз больше по объему. Всего сейчас действует 654 договора на сумму около 42 млрд рублей, отметили в организации.
В Сбербанке поделились, что оформили 800 кредитных соглашений по программе на сумму более 70 млрд рублей за этот период. Причем за 11 месяцев 2019 года на льготные кредиты было выдано немногим больше 110 млрд рублей, сообщал ранее Сбер.
Промсвязьбанк нарастил объемы субсидированного кредитования в семь раз за I квартал этого года, сообщил «Известиям» старший вице-президент организации Александр Чернощекин. Было заключено 205 кредитных договоров на сумму более 6 млрд рублей.
Существенно выросла выдача льготных займов и в АК Барс Банке. Кредитная организация заключила 107 новых договоров на 2,5 млрд рублей, в то время как в I квартале 2019-го у нее было только шесть соглашений на 187 млн.
Относительно аналогичных показателей за 2019 год у Совкомбанка очень высокие объемы, отметил старший вице-президент организации Владислав Монов. Однако конкретные параметры выдач он не уточнил.
Тем не менее по итогам 2019 года программу нельзя было назвать востребованной: целевой показатель в 1,12 трлн рублей выданных займов достигнут не был — кредитно-гарантийная помощь малому бизнесу составила 750 млрд рублей, отмечал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Причины роста
Субсидированные займы для малого бизнеса пользуются популярностью в 2020 году, несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусом, а также волатильность рынков, отметили банки.
— Спрос есть, и он не снижается даже в существующих условиях, — отметил старший вице-президент Совкомбанка.
Востребованность льготных кредитов подтвердили также в Сбербанке и Ак Барс Банке. Впрочем, там отметили, что наибольший интерес для заемщиков сегодня представляют антикризисные меры правительства, расширения которых бизнес ожидает. При этом в кредитных организациях не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь.
В Минэкономразвития подчеркнули, что активность предпринимателей в I квартале 2020-го связана с изменениями в параметрах программы, внесенными во второй половине 2019 года, а также антикризисным планом правительства. Так, были существенно снижены требования к заемщикам, сняты ограничения по некоторым отраслям, а также значительно расширено применение механизмов рефинансирования, пояснили в ведомстве. Кроме того, сегодня продолжают заключаться кредитные соглашения, работа над которыми велась банками и заемщиками еще до ухудшения экономической ситуации.
Отметили в Минэке и тот факт, что в I квартале прошлого года программа только запускалась: происходил первый отбор кредитных организаций, заключение соглашений, доведение лимитов. Это не могло не повлиять на количество выданных займов, уверены в министерстве.
В оценке дальнейших перспектив кредитные организации разделились. Наиболее оптимистичный прогноз дали «Известиям» в ВТБ. Там сообщили, что льготное финансирование будет востребовано, несмотря ни на что, поскольку позволяет получать доступные средства. Это особенно актуально в существующих условиях, отметили в банке. Там также выразили уверенность, что целевой показатель выдачи в 2020 году будет достигнут.
В Ак Барс Банке энтузиазм коллег не разделили: слишком велика неопределенность в развитии ситуации на уровне макроэкономики и эффективности мер господдержки по стимулированию кредитования. По сравнению с 2019-м объем в нынешнем году выданных кредитов МСП будет ниже на 20%, прогнозируют там.
В ближайшее время у бизнеса вырастет спрос на реструктуризацию действующих кредитов, уверены в ПСБ и банке «Возрождение».
Способ выжить
Многие компании сегмента МСП находятся в критических условиях: поток покупателей и клиентов резко упал из-за пандемии, отметил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Из-за сокращения спроса и нарушения логистических цепочек предприятия вынуждены обращаться в банки за кредитами на покрытие кассовых разрывов, выплату зарплаты и рефинансирование, отметил эксперт. Если господдержка МСП будет расширяться в дальнейшем, выдача льготных кредитов в 2020 году может превысить запланированный 1 трлн рублей.
Предприниматели будут стараться выжить в сегодняшних сложных условиях, поэтому спрос на субсидированные кредиты со стороны МСП вырастет, прогнозирует финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Ставка 8,5% достаточно комфортная для бизнеса, отметил он. С другой стороны, многие малые компании могут не выдержать давления и просто уйти с рынка.
По пессимистичному сценарию объемы выдач льготных займов могут снизиться до уровней 300–500 млрд рублей, отметил эксперт. А если субъекты МСП смогут получить достаточную поддержку от государства и удержаться на плаву, объем субсидированных кредитов может возрасти до 1–1,4 трлн рублей, резюмировал Сергей Дейнека.