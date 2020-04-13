Кредитные каникулы: кто из банков готов идти навстречу своим клиентам

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля подписал закон о кредитных каникулах, а правительство уже утвердило нормативные акты с деталями. Механизм вводился экстренно и должен заработать, но в дополнение к госпрограмме крупнейшие банки разработали свои предложения. Какие финансовые организации готовы дополнительно предоставлять гражданам отсрочку платежей по долгам? Подробности — в расследовании «Известий».

Закон о кредитных каникулах вступил в силу 3 апреля, воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут заемщики, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом. Теперь они могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Правительство установило максимальные размеры кредитов, при которых заемщики получают право на кредитные каникулы: для ипотеки — 1,5 млн рублей, для автокредитов — 600 тыс. рублей, для потребительских — 250 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей.

Эксперты подсчитали, что установленные предельные суммы отрезали от получения льготы две трети всех ипотечных заемщиков. В этой связи 10 апреля правительство увеличило кредитные лимиты для регионов с высокими ценами на жилье: для Москвы — до 4,5 млн рублей, а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — до 3 млн рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, после поднятия планки ипотечными каникулами смогут воспользоваться 73% ипотечных заемщиков, на которых приходится 3,8 млн кредитов.

Но два крупнейших банка в дополнение к государственным мерам поддержки заемщиков запустили собственные программы реструктуризации пострадавшим от COVID-19 с увеличенными лимитами. В это время их коллеги пока только декларируют такие намерения, а кто-то и вовсе сворачивает кредитование работников, наиболее пострадавших от экономического кризиса и пандемии отраслей.

Первым программу «Кредитные каникулы» запустил Сбербанк, она стартовала 25 марта. В ВТБ кампания началась 8 апреля для клиентов с автокредитами, 9 апреля — для кредитов наличными, а по ипотеке оформлять каникулы можно будет 20 апреля. У Сбербанка ограничений по сумме кредита нет, в ВТБ — по ипотеке 8 млн (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей), 3 млн — для остальных регионов, 2 млн рублей — для кредитов наличными и до 1,5 млн — для автокредитов.

Кто может воспользоваться льготной отсрочкой? Пострадавшие от коронавируса и связанного с ним карантина. Но документарное подтверждение необходимо. В Сбербанк нужно будет предоставить документ, подтверждающий, что заемщик является пострадавшим. Это может быть больничный лист, справка от работодателя о сокращении, об отпуске без сохранения дохода, сокращении зарплаты, увольнении. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до полугода с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

ВТБ предоставляет каникулы по документу о заболевании и лечении от COVID-19 или о снижении дохода более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Но есть ограничения для заемщиков с имеющейся просрочкой. Сбербанк может предоставить каникулы для клиентов с просрочкой до 60 дней, у ВТБ условия более льготные: программа доступна для граждан с просрочкой не более 90 дней на дату обращения.

Отдельно предусмотрены условия для владельцев кредитных карт. ВТБ владельцам кредиток предоставит отсрочку в размере двух минимальных платежей в апреле и мае без подтверждающих документов. Услуга будет подключена автоматически, никаких документов предоставлять не нужно. Вернуть начисленные проценты надо будет равными частями, которые приплюсуются к минимальным платежам по карте в течение следующих шести месяцев. Сбербанк рефинансирует кредитную линию в потребительский кредит сроком 2 года с предоставлением отсрочки платежа на 6 месяцев с отменой штрафов и пеней.

Два крупнейших банка должны во многом помочь пострадавшим россиянам. За первую неделю действия программы ВТБ получил более 13 тыс. обращений за реструктуризацией кредитов. Кроме того, банки выдают беспроцентные кредиты малому бизнесу на выплату зарплаты сотрудникам. Сбербанк также запустил программу поддержки компаний-заемщиков, в которой будут участвовать наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли.

«Программа поддержки коснется восьми отраслей, из которых подотрасли: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства», — уточнили в банке.

За первую неделю апреля Сбербанк получил 200 заявок по программе льготного кредитования зарплатных клиентов. Кроме того, Сбербанк получил 25 тыс. заявок на реструктуризацию 30 тыс. кредитов малого и среднего бизнеса из пострадавших от карантина отраслей. А в целом по собственной программе реструктуризации в Сбербанк обратились около 26 тыс. клиентов – юридических лиц.