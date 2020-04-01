В списках обозначились: крупные аэропорты признали системообразующими

Холдинги, объединяющие крупнейшие региональные аэропорты, включили в список системообразующих предприятий. Они смогут рассчитывать на гарантии по инвестпроектам и рефинансирование долгов. На фоне закрытия международного авиасообщения воздушные гавани уже лишились около 70% пассажиропотока, их потери оцениваются в 50–60 млрд рублей, отмечают эксперты. Ситуация усугубится из-за ограничений внутри страны, связанных с режимом самоизоляции.

Почти всех посчитали

Крупнейшие аэропорты вошли в перечень системообразующих предприятий РФ, следует из материалов по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики от 20 марта. С документом ознакомились «Известия». В списке около 650 предприятий из разных отраслей (в предыдущем, утвержденном в 2015-м, было около 200).

Среди них — столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и петербургский Пулково. В перечне не указаны региональные воздушные гавани, но присутствуют аэропортовые холдинги, их объединяющие. Их три — «Новапорт» Романа Троценко, «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Базэл Аэро» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски).

В составе «Новапорта» — 16 воздушных гаваней (Новосибирска, Минеральных Вод, Калининграда, Волгограда, Челябинска, Барнаула, Кемерово, Тюмени, Астрахани, Мурманска и других городов), в «Аэропортах регионов» — воздушные гавани Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова, а также Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя, в «Базэл Аэро» — воздушные гавани Сочи, Краснодара и Анапы.

Однако в перечне не оказалось аэропорта Жуковский.

Из российских авиакомпаний в список вошли «Аэрофлот», «Сибирь» (бренд S7), «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия», «Ютэйр», а также грузовая «Волга-Днепр».

Попавшие в список компании смогут рассчитывать на первоочередную помощь государства: гарантии по инвестпроектам, льготные кредиты, а также рефинансирование долгов и другие меры поддержки.

В Домодедово, Шереметьево, Пулково, Внуково, а также в холдингах «Аэропорты регионов», «Новапорт» и «Базэл Аэро» на момент публикации на запросы «Известий» не ответили.

27 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что список системообразующих предприятий утвержден на федеральном уровне и направлен в регионы для мониторинга ситуации. Он, в частности, подчеркивал, что в центре внимания должны быть вопросы сохранения рабочих мест.

Пассажиры в изоляции

Вынужденный запрет на международные рейсы на фоне распространения коронавируса, введенный российскими властями с 27 марта, обрушил трафик в воздушных гаванях. По данным Международной ассоциации аэропортов (МАА) по состоянию на 30 марта, он снизился на 70% к аналогичному периоду прошлого года. Негативное влияние на авиатрафик также оказывают ограничения на передвижения граждан, введенные внутри страны, — 31 марта, вслед за Москвой и Московской областью, их утвердили две трети российских регионов.

Президент МАА Евгений Чудновский ранее направил в правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ряд предложений по поддержке отрасли. Ассоциация предлагала, в частности, освободить аэропорты от уплаты аренды за использование федерального имущества аэродромов, предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, а также предусмотреть финансирование затрат на сохранение персонала. Кроме того, в письме содержались предложения по поддержке авиакомпаний: полное или частичное покрытие затрат перевозчиков на аэропортовые услуги и топливо за счет госсубсидий.

В обращении Евгения Чудновского отмечалось, что в ближайшее время наряду с падением доходов отрасль столкнется с риском неплатежей, угрозой сокращений персонала, аэропорты окажутся на грани банкротства из-за невозможности обслуживать задолженность по кредитам.

Как писали «Известия», аэропорты уже начали снижать издержки за счет сокращенных рабочих графиков персонала, отправки сотрудников в вынужденные плановые и внеплановые отпуска, а также закрытия терминалов для обслуживания международных рейсов. В ассоциации «Аэропорт» финансовые потери воздушных гаваней от закрытия международного сообщения оценивали в 50–60 млрд рублей до конца года.

Наиболее ощутимой господдержкой могли бы стать налоговые льготы (либо реструктуризация налоговой задолженности), а также субсидирование кредитных ставок для новых проектов (в стадии строительства или недавно вышедших на этап эксплуатации), считает руководитель InfraONE Research Александра Галактионова.

Главный эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов согласен, что поправить положение аэропортов в сложившейся кризисной ситуации сможет субсидирование ставок по кредитам и защита от банкротств. Правда, более действенными мерами, по его мнению, будут предложенные ранее главой МАА освобождение от платы за пользование федеральным имуществом аэродромов, а также снятие излишних ограничений, связанных с безопасностью и строительством. Он добавил, что выход из кризиса не будет быстрым, поэтому меры поддержки должны быть долгосрочными.