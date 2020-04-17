Сохранить дистанцию: работодателям понравился удаленный формат

В 50% российских компаний не заметили ухудшений в качестве труда своих сотрудников на «удаленке». В 30% заявили, что могут работать так еще месяц. 18% фирм готовы продержаться на дистанционном режиме работы до года. Большинство IT-специалистов может после карантина вообще не вернуться в офис. Частично планируют остаться трудиться в онлайн-режиме консалтинг, индустрия развлечений и даже туризм. Удаленная занятость позволит брать в штат кадры из других регионов, а также не отказывать в работе беременным и женщинам с маленькими детьми. В исследовании приняли участие около 160 руководителей компаний.

Дома лучше

30% российских компаний готовы продержаться на домашнем режиме еще примерно месяц, а 18% — год. Это показал опрос сервиса HH.ru, проведенный для «Известий» среди руководителей организаций, в котором приняли участие около 160 топ-менеджеров.

Половина из них признались, что качество работы сотрудников не изменилось в худшую сторону. А 15% и вовсе отметили, что служащие стали более ответственными, ускорили выполнение заданий, оперативнее реагируют на запросы, готовы взять больший объем обязанностей и в целом повысили качество труда.

23% опрошенных планируют продлить удаленный режим даже после снятия карантина. А 11% намерены периодически прибегать к такой практике.

В свою очередь, 38% соискателей работы заявили, что справятся, если им предложат работать из дома.

С глаз долой

Многие компании вернут в офис сотрудников только частично, уверены специалисты. В том числе из сферы услуг. Например, организаторы праздников уже научились проводить в онлайн-режиме даже свадьбы.

— Образование, спектакли, экскурсии, посещение музеев и библиотек — всё это также может уйти в онлайн, так как сейчас популярность данных сервисов растет, — отметил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Карантин помог понять, что многие форумы и конференции также можно проводить удаленно. И есть вероятность, что это станет нормой, ведь интернет позволяет значительно удешевить стоимость проведения таких мероприятий, добавил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

В будущем также могут закрыться офисы туристических агентств, поскольку виртуальные туры по отелям куда эффектнее каталогов, а услуги по подбору путешествий можно оказывать и на расстоянии.

Доля «удаленки» возрастет почти у всех частных специалистов: от психологов до аудиторов, рассказали опрошенные эксперты.

— Режим самоизоляции стоит рассматривать как возможность компаний научиться тому, что раньше пугало. А именно дать возможность сотрудникам решать различные вопросы самостоятельно, сменить ложноэффективный регулярный визуальный контроль (вижу, что на месте, значит работают), на содержательное обсуждение промежуточных результатов. Перестать рассчитывать на достижение понимания с помощью личных встреч и научиться успешно коммуницировать в удаленном режиме, — рассказал директор по продуктам Selectel Антон Куликов.

К реальному присутствию на работе вряд ли вернутся те, кто уже пережил или находится в процессе цифровой трансформации, уверены специалисты. В первую очередь это сфера IT.

— Модные офисы таких компаний, с пуфиками и бесплатными смузи, уйдут в прошлое. Привлекать специалистов «печеньками» станет неэффективно. На первое место выйдет свобода передвижения и гибкость в работе, — подчеркнул гендиректор сервиса «Облакотека» Максим Захаренко.

По его словам, компании, которые уже пришли к этому выводу, охотно берут в штат женщин с маленькими детьми. Они позволяют им покупать дневные фитнес-абонементы и планировать рабочий день по своему выбору. Что существенно повышает лояльность сотрудников.

Еще одна ключевая причина, по которой IT-компании всё больше присматриваются к удаленному формату работы, — качество кадров.

— Борьба за хороших программистов усиливается с каждым годом, и это один из драйверов их найма на «удаленку». Небольшим компаниям трудно конкурировать с богатыми и престижными IT-гигантами, им придется искать кадры в других городах, — уверен сооснователь системы JivoSite Тимур Валишев.

Правда, в этой сфере есть свои сложности. Мало обеспечить сотрудника дома необходимой техникой. Здесь на первое место выходит вопрос безопасности данных всего предприятия, поделился с «Известиями» архитектор бизнес-решений VMware в России и СНГ Артем Гениев.

Есть нюанс

На сотрудников, работающих в удаленном режиме, распространяются все права и гарантии Трудового кодекса, пояснили адвокаты. Но уже сейчас различные госорганы, в том числе налоговые, предъявляют компаниям, которые перешли на онлайн-режим, претензии за физическое отсутствие сотрудников по юридическому адресу, рассказал «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— В нынешних условиях проявятся все уязвимые места нашего трудового законодательства, поэтому государство вынуждено будет заняться поправками для ряда нормативно-правовых актов, регулирующих дистанционную работу. Впрочем, в Трудовом кодексе уже имеется задел для этого нормотворчества, так как еще в 2012 году в нем появилось определение удаленной работы, — отметил Алексей Гавришев.

Кроме того, у россиян пока небогатый опыт работы-онлайн, еще нет психологической готовности к ней, и этот пробел придется восполнять, если компания решит сделать «режим самоизоляции» постоянным.

Домашние дела и родственники размывают границы рабочего и личного времени, что является риском. Кроме того, у многих возникают сложности в организации дома выделенного и полноценно оборудованного рабочего места, отметила руководитель HR-службы группы компаний «Рамакс» Ирина Таранова.

По ее словам, фирмам также предстоит понять, что нужно дистанционно вовлекать сотрудников также в активности, которые не имеют отношения к трудовым процессам, но поднимают боевой дух: это и развлечения, и онлайн-встречи с руководством по неформальным вопросам. Так удастся снизить вероятность работников от профессионального выгорания.