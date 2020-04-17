Штатная ситуация: 77% компаний обойдутся без увольнений
53% российских компаний не планируют увольнять сотрудников, несмотря на экономические сложности в период вынужденных каникул, а 24% даже открыли новые вакансии, отмечают аналитики. Отказ от аренды помещений, перевод части операционных процессов на аутсорс, а коллег — на проектную работу позволяют среднему и малому бизнесу сохранить ставки и зарплаты. Эксперты отмечают, что расходы все же придется урезать — организации минимум полгода после карантина будут экономить на рекламе, мероприятиях, командировках и соцпакетах.
Без обеда и сувенирки
Три четверти организаций малого и среднего бизнеса (77%) не собираются сокращать штат, свидетельствуют данные исследования аналитического центра «Битрикс24» (есть в распоряжении «Известий»). Треть этих компаний не только не планирует увольнения, но и продолжает поиск новых кадров.
Кроме того, выяснилось, что 57% компаний не намерены снижать зарплаты и отказываться от премий. 77% организаций не планируют брать кредиты для поддержки своего бизнеса.
Исследование было проведено с 13 по 15 апреля 2020 года среди 803 компаний.
Борьба с пандемией коронавируса буквально перевернула экономику многих стран, подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян. По ее словам, компании должны не только спасти людям рабочие места, но и сделать рывок в новых нишах, увидеть перспективы, которые раньше не были заметны.
Предприниматели уже выработали стратегию, как максимально избежать негативных последствий произошедшего. По данным исследования «Битрикс24», 25% компаний собираются полностью отказаться от аренды офисов, 57% будут переводить часть операционных процессов на аутсорс, почти все участники опроса опробуют новые бизнес-модели и каналы продаж (включая онлайн-торговлю).
— Компаниям нужно будет сократить расходы на рекламу, уменьшить количество мероприятий, отказаться на время от брендированной продукции, а также отложить командировки и другие виды поездок. Придерживаться этой тактики придется как минимум полгода, — рассказал «Известиям» соуправляющий партнер юридической фирмы «Лурье, Чумаков и партнеры» Владислав Лурье.
По его словам, очные мероприятия можно заменить онлайн-форматом, а новых сотрудников привлекать пока на проектную работу, а не в штат.
— На аутсорсинг разумно будет отдать все неключевые процессы компании: IT, HR, закупки, документооборот. Большая часть рынка, IT-компании в частности, могут полностью отказаться от аренды офиса, так как нынешние условия и технологии позволяют реализовывать практически все задачи дистанционно, — отметил генеральный директор компании Atos в России и СНГ Эдгарс Пузо.
Он также пояснил, что бизнесу придется сконцентрироваться на минимизации расходов — торговаться с поставщиками, просить контрагентов пойти навстречу, «трясти экосистему». Сейчас нужно сокращать все «излишества»: обучение сотрудников, корпоративные радости вроде фитнес-абонементов или оплачиваемых обедов.
Впрочем, ранее «Известия» писали о том, что бизнес за первую неделю вынужденных каникул резко ужесточил зарплатную политику. Как свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, который проводил Центр стратегических разработок, в конце марта доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, а к 8 апреля она возросла до 50%. При этом каждая пятая уже тогда урезала выплаты, а 35% намеревались сделать это в ближайшее время. 16% компаний, по данным опроса ЦСР, уволили сотрудников.
Попали в Сеть
На удаленный формат работы и предоставление услуг в режиме-онлайн пришлось перейти целому ряду сфер, включая добывающую промышленность. Не исключено, что многие компании решат сохранить этот механизм и в будущем.
— У нас в дистанционном формате сейчас работают специалисты финансово-экономического блока, юридической службы и службы маркетинга, а также корпоративных коммуникаций. Специалисты по управлению персоналом проводят собеседования в режиме видео- и аудиосвязи, — рассказал «Известиям» председатель совета директоров группы компаний «Титан» (одно из крупнейших нефтехимических предприятий Сибири) Михаил Сутягинский.
Коронавирус не просто стимулировал процесс цифровизации, он принудительно «выгнал» бизнес и все его коммуникации в диджитал. Этот толчок сделал успешными те компании, которые быстрее других нашли для себя нишу в онлайн-бизнесе и технологии для его осуществления, отметила операционный директор компании Oberon Мария Линькова.
В России еще в прошлом году прогнозировали темп роста онлайн-продаж на 16%, но ситуация с пандемией ускорила все процессы, добавила коммерческий директор факультета управления университета «Синергия» Людмила Желтухина. Сразу назрела потребность в обучении предпринимателей. Крупные интернет-магазины стали запускать вебинары по электронной торговле о том, как оформить статус самозанятого, сделать свою персональную торговую страницу, какие инструменты использовать для увеличения продаж.
В компании Wildberries уверены, что особое внимание сейчас стоит уделить просвещению наиболее пострадавших областей: это спорт, общепит, индустрия развлечений.
— Те же рестораны уже предлагают не только доставку еды, но и устраивают онлайн-аукционы, на которых демонстрируют приготовление блюда шеф-поваром. Разумеется, расширив клиентскую базу и открыв новые варианты для монетизации, бизнесмены и дальше смогут зарабатывать, — подчеркнула Людмила Желтухина.
Как вариант, представителям бизнеса можно «продавать» свои знания, чтобы преодолеть непростое время.
— Это может быть запись онлайн-курса, вебинара, написание экспертной статьи. Особенно актуальна сейчас система онлайн-образования, где знания одного человека могут принести реальную пользу многим людям. Продвижением себя как эксперта можно заниматься самостоятельно или с помощью диджитал-специалистов, которые настроят воронку продаж, рекламный трафик и помогут составить бизнес-план, — поделился основатель проекта SIIL Иван Петуховский.
Держать дистанцию
Есть ряд нюансов, которые пока препятствуют трансформации бизнеса в условиях пандемии и последующий период. Чтобы компания могла перевести сотрудников на дистанционную работу или нанять фрилансеров, придется подписывать с ними электронные документы, отметил управляющий партнер Legium.io Иван Хаустов. Пока мало кто в России представляет, как пользоваться электронной подписью.
— Также при приеме на дистанционную работу наряду с профессиональными характеристиками придется выяснять у сотрудника, есть ли у него возможность полноценно работать из дома, — добавил Владислав Лурье.
Кроме того, специалисты уверены, что при удаленной работе придется защитить не только подчиненных от недобросовестного работодателя, но и работодателя от проблемных сотрудников.
— Сегодня у предпринимателей как никогда мало возможности платить за безделие. Сейчас в Трудовом кодексе не учитываются все нюансы, которые могут возникнуть при применении удаленного режима работы. Поэтому, скорее всего, потребуется дополнительная проработка таких моментов, — отметила председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России», старший партнер адвокатского бюро «Маграс» Екатерина Авдеева.
Для удаленного контроля сотрудников компании уже даже стали использовать специальные системы, фиксирующие реально отработанное время. Спрос на подобные сервисы за время карантина увеличился на 30%, рассказали в техническом центре «Инфосистемы Джет».