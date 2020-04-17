Штатная ситуация: 77% компаний обойдутся без увольнений

53% российских компаний не планируют увольнять сотрудников, несмотря на экономические сложности в период вынужденных каникул, а 24% даже открыли новые вакансии , отмечают аналитики. Отказ от аренды помещений, перевод части операционных процессов на аутсорс, а коллег — на проектную работу позволяют среднему и малому бизнесу сохранить ставки и зарплаты . Эксперты отмечают, что расходы все же придется урезать — организации минимум полгода после карантина будут экономить на рекламе, мероприятиях, командировках и соцпакетах.

Без обеда и сувенирки

Три четверти организаций малого и среднего бизнеса (77%) не собираются сокращать штат, свидетельствуют данные исследования аналитического центра «Битрикс24» (есть в распоряжении «Известий»). Треть этих компаний не только не планирует увольнения, но и продолжает поиск новых кадров.

Кроме того, выяснилось, что 57% компаний не намерены снижать зарплаты и отказываться от премий. 77% организаций не планируют брать кредиты для поддержки своего бизнеса.

Исследование было проведено с 13 по 15 апреля 2020 года среди 803 компаний.

Борьба с пандемией коронавируса буквально перевернула экономику многих стран, подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян. По ее словам, компании должны не только спасти людям рабочие места, но и сделать рывок в новых нишах, увидеть перспективы, которые раньше не были заметны.

Предприниматели уже выработали стратегию, как максимально избежать негативных последствий произошедшего. По данным исследования «Битрикс24», 25% компаний собираются полностью отказаться от аренды офисов, 57% будут переводить часть операционных процессов на аутсорс, почти все участники опроса опробуют новые бизнес-модели и каналы продаж (включая онлайн-торговлю).

Штатная ситуация Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Компаниям нужно будет сократить расходы на рекламу, уменьшить количество мероприятий, отказаться на время от брендированной продукции, а также отложить командировки и другие виды поездок. Придерживаться этой тактики придется как минимум полгода , — рассказал «Известиям» соуправляющий партнер юридической фирмы «Лурье, Чумаков и партнеры» Владислав Лурье.

По его словам, очные мероприятия можно заменить онлайн-форматом, а новых сотрудников привлекать пока на проектную работу, а не в штат.

— На аутсорсинг разумно будет отдать все неключевые процессы компании: IT, HR, закупки, документооборот. Большая часть рынка, IT-компании в частности, могут полностью отказаться от аренды офиса , так как нынешние условия и технологии позволяют реализовывать практически все задачи дистанционно, — отметил генеральный директор компании Atos в России​ и СНГ Эдгарс Пузо.

Он также пояснил, что бизнесу придется сконцентрироваться на минимизации расходов — торговаться с поставщиками, просить контрагентов пойти навстречу, «трясти экосистему». Сейчас нужно сокращать все «излишества»​: обучение сотрудников, корпоративные радости вроде фитнес-абонементов или оплачиваемых обедов.

Впрочем, ранее «Известия» писали о том, что бизнес за первую неделю вынужденных каникул резко ужесточил зарплатную политику. Как свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, который проводил Центр стратегических разработок, в конце марта доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда , составляла 29%, а к 8 апреля она возросла до 50%. При этом каждая пятая уже тогда урезала выплаты, а 35% намеревались сделать это в ближайшее время. 16% компаний, по данным опроса ЦСР, уволили сотрудников.

Попали в Сеть

На удаленный формат работы и предоставление услуг в режиме-онлайн пришлось перейти целому ряду сфер, включая добывающую промышленность. Не исключено, что многие компании решат сохранить этот механизм и в будущем.

— У нас в дистанционном формате сейчас работают специалисты финансово-экономического блока, юридической службы и службы маркетинга, а также корпоративных коммуникаций. Специалисты по управлению персоналом проводят собеседования в режиме видео- и аудиосвязи, — рассказал «Известиям» председатель совета директоров группы компаний «Титан» (одно из крупнейших нефтехимических предприятий Сибири) Михаил Сутягинский.

Коронавирус не просто стимулировал процесс цифровизации, он принудительно «выгнал» бизнес и все его коммуникации в диджитал. Этот толчок сделал успешными те компании, которые быстрее других нашли для себя нишу в онлайн-бизнесе и технологии для его осуществления, отметила операционный директор компании Oberon Мария Линькова.

В России еще в прошлом году прогнозировали темп роста онлайн-продаж на 16%, но ситуация с пандемией ускорила все процессы, добавила коммерческий директор факультета управления университета «Синергия» Людмила Желтухина. Сразу назрела потребность в обучении предпринимателей. Крупные интернет-магазины стали запускать вебинары по электронной торговле о том, как оформить статус самозанятого, сделать свою персональную торговую страницу, какие инструменты использовать для увеличения продаж.

В компании Wildberries уверены, что особое внимание сейчас стоит уделить просвещению наиболее пострадавших областей: это спорт, общепит, индустрия развлечений.

— Те же рестораны уже предлагают не только доставку еды, но и устраивают онлайн-аукционы, на которых демонстрируют приготовление блюда шеф-поваром. Разумеется, расширив клиентскую базу и открыв новые варианты для монетизации, бизнесмены и дальше смогут зарабатывать , — подчеркнула Людмила Желтухина.

Как вариант, представителям бизнеса можно «продавать» свои знания, чтобы преодолеть непростое время.

— Это может быть запись онлайн-курса, вебинара, написание экспертной статьи. Особенно актуальна сейчас система онлайн-образования, где знания одного человека могут принести реальную пользу многим людям. Продвижением себя как эксперта можно заниматься самостоятельно или с помощью диджитал-специалистов, которые настроят воронку продаж, рекламный трафик и помогут составить бизнес-план, — поделился основатель проекта SIIL Иван Петуховский.

Держать дистанцию

Есть ряд нюансов, которые пока препятствуют трансформации бизнеса в условиях пандемии и последующий период. Чтобы компания могла перевести сотрудников на дистанционную работу или нанять фрилансеров, придется подписывать с ними электронные документы, отметил управляющий партнер Legium.io Иван Хаустов. Пока мало кто в России представляет, как пользоваться электронной подписью.

— Также при приеме на дистанционную работу наряду с профессиональными характеристиками придется выяснять у сотрудника, есть ли у него возможность полноценно работать из дома , — добавил Владислав Лурье.

Кроме того, специалисты уверены, что при удаленной работе придется защитить не только подчиненных от недобросовестного работодателя, но и работодателя от проблемных сотрудников.

— Сегодня у предпринимателей как никогда мало возможности платить за безделие. Сейчас в Трудовом кодексе не учитываются все нюансы, которые могут возникнуть при применении удаленного режима работы . Поэтому, скорее всего, потребуется дополнительная проработка таких моментов, — отметила председатель комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов «Деловой России», старший партнер адвокатского бюро «Маграс» Екатерина Авдеева.