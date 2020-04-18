С кольцом всевластия: фитнес-браслеты не пустят заболевших в офисы

Российские фитнес-браслеты с функцией измерения температуры тела с точностью до 0,1 °C предотвратят попадание зараженных коронавирусом людей на места их основной работы. Добиться этого помогут стационарные установки беспроводной связи, которыми российские инженеры предлагают оборудовать пропускные пункты офисов. Они будут получать сигналы от персональных устройств работников через Bluetooth и оперативно передавать информацию сотрудникам служб безопасности. Внедрение системы ожидается уже в ближайшие месяцы. По словам экспертов, датчик термометрии в фитнес-браслете — актуальное решение, но его показания еще не гарантируют заражения человека COVID-19, а вот повысить уровень тревожности постоянный контроль вполне способен.

Фитнес-контроль

Повышенная температура тела — один из первых симптомов заражения коронавирусом. Он позволяет определить заболевших, которым может потребоваться медицинская помощь. Автоматизировать процесс измерения этого показателя предложили российские инженеры, которые создали фитнес-браслеты со встроенным датчиком температуры.

— За термометрию в нашем устройстве отвечает кондуктивный датчик, который находится в прямом контакте с кожей пользователя и позволяет отследить температуру его тела с точностью до одной десятой градуса, — рассказал эксперт по цифровому здравоохранению ВОЗ, основатель компании OneTrak Михаил Препелицкий. — Помимо этой функции, устройство имеет все стандартные возможности фитнес-браслета — например, измерение пульса, подсчет количества сделанных за день шагов и контроль сна.

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По задумке разработчиков, инновационные браслеты могут выдаваться организациями тем сотрудникам, которые должны находиться на своих рабочих местах даже в условиях угрозы заражения. Дополнительно необходимо установить на входе в офисы стационарные устройства, которые предназначены для приема данных с носимых браслетов через беспроводное Bluetooth-соединение.

— Всего один такой прибор будет способен обработать сигналы от браслетов сотни людей, проходящих через пост охраны в течение пяти минут, — подчеркнул Михаил Препелицкий. — В случае приближения человека с повышенной температурой тела, он будет направлять тревожный сигнал службе безопасности, которая не допустит заболевшего в офис и предупредит о необходимости обращения к врачу.

При этом большинство сотрудников, пользующихся новыми браслетами, вряд ли сами пойдут на работу при явных признаках болезни, поскольку, помимо стационарного устройства на проходной, их показатели будут фиксироваться еще и в мобильном приложении. Оно заранее проинформирует человека о риске заболевания.

Всеобщий градусник

Ожидается, что предлагаемый вариант контроля будет востребован из-за невысокой стоимости основных элементов системы. Оптовая цена одного браслета составит 3 тыс. рублей, а стационарный модуль обойдется вдвое дороже. Таким образом, при внедрении автоматизированного решения, в ряде случаев оно может заменить ручную термометрию. В результате это обезопасит проводящих ее сотрудников от прямого контакта с заболевшими и позволит сохранить им здоровье.

С другой стороны, предлагаемое решение будет доступнее стационарных терминалов, которые производят замеры благодаря нескольким бесконтактным датчикам и требуют использования дополнительных камер и дальномеров.

О значимости технологии «Известиям» рассказали в Первом Московском государственном медицинском университете (МГМУ) имени И.М. Сеченова.

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— Добавление в российские браслеты качественного датчика для термометрии — актуальное нововведение, которое позволит контролировать состояние человека как на проходе в офис, так и в постоянном режиме (при условии регулярного ношения) , — считает заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. Сеченова Георгий Лебедев. — При этом, помимо корпоративного применения, на мой взгляд, разработка может найти себе место в вооруженных силах. В частности, с ее помощью получится оперативно выявлять заболевших среди личного состава.

Однако не все медики отозвались о новой идее положительно.

— Н есмотря на значимость появления новых возможностей у фитнес-браслетов, их применение в данной ситуации может быть нецелесообразным, поскольку повышенная температура тела не является единственным признаком коронавирусной инфекции, — предупредил советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера, врач-терапевт Ярослав Ашихмин. — Именно поэтому ни одна из международных организаций, работающих в области здравоохранения, не дает рекомендаций относительно внедрения массовой термометрии. Более того — излишняя концентрация внимания людей на температуре уже сейчас приводит к нежелательным психосоматическим проявлениям и излишней тревожности, которой хотелось бы избежать в этот сложный период.

офис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Проверять температуру на входах в офисы, безусловно, необходимо, однако качество работы устройств для ее измерения требует дополнительного контроля, считает заведующий кафедрой медицинской информатики и телемедицины РУДН Валерий Столяр.

— Например, в данном случае стоит протестировать, не падает ли точность используемого в разработке датчика, если рука пользователя вспотела при входе в помещение, — отметил он.

Ожидается, что внедрение новой системы контроля начнется в ближайшие месяцы — разработчики уже получили первые предзаказы на поставку оборудования в российские компании.