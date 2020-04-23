МИД осудил попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за COVID-19

Попытки ряда стран Запада возложить на Китай и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ответственность за пандемию коронавируса являются безосновательными и неуместными. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 апреля.

«Сегодня в сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис», — подчеркнула она во время брифинга.

Изначально об ответственности Китая за пандемию заявили в США. Так, госсекретарь Майк Помпео неоднократно обвинял Пекин в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19 и призывал найти виновного в распространении инфекции.

Позже в сенате США объявили о намерении изучить обстоятельства появления коронавируса и заподозрили Китай в принятии недостаточных мер по недопущению пандемии.

Американский президент Дональд Трамп и вовсе грозил Пекину последствиями в случае, если вина Китая в пандемии будет обнаружена. ВОЗ он обвинил в неэффективности и 15 апреля приостановил ее финансирование. Такое решение осудили многие страны, в том числе Россия, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Вслед за США обвинения в адрес Китая поступили из Австралии. Китай какие-либо подозрения в свою сторону опровергает. Кроме того, как объяснял глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, человечество не способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.

15 апреля телеканал Fox News сообщал, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане, откуда якобы произошла утечка инфекции. Схожую теорию 5 апреля выразили британские СМИ со ссылкой на разведку.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 2,6 млн человек, скончались 185 тыс. человек.