В Китае за сутки коронавирусом заразились 10 человек

За прошедшие сутки на территории Китая не зарегистрировано ни одного летального исхода из-за коронавируса, новых случаев заражения 10, выздоровели 56 пациентов. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из всех новых случаев заражения шесть — ввозные, остальные четыре — локальные. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1616 ввозных случаев коронавирусной инфекции, 823 человека выздоровели, ни один приехавший в страну из-за границы не умер.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 28 человек (все в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 69 человек (все в Ухане), из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Всего с начала заболевания в Китае зарегистрированы 82 798 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 959 человек (63 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 207 человек выписаны из больниц, 4632 скончались.

22 апреля власти китайского Харбина закрыли его на въезд для жителей других городов. Харбин стал центром второй волны распространения коронавирусной инфекции в Китае. За последние 10 дней в городе подтвердили 57 случаев заболевания.

14 апреля генконсульство России в Харбине сообщило, что все наземные погранпереходы на российско-китайской границе в пассажирском направлении не работают. Кроме того, российские дипломаты предупредили о сохранении закрытия пункта пропуска Забайкальск–Маньчжурия, а также об ограничении движения через реку Амур по мосту Благовещенск–Хэйхэ.