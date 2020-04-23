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Врачи заявили о невозможности передачи COVID-19 через домашних животных

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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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В США зафиксированы первые случаи заражения кошек COVID-19. При этом доказательств передачи коронавируса через домашних животных нет, об заявил в среду глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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У двух домашних кошек, которые жили в разных частях штата Нью-Йорк, результат теста на коронавирус оказался положительным. Медики предполагают, что они могли заразиться от людей, сообщает Associated Press.

Первая заболела через неделю после того, как у ее хозяина появились признаки ОРВИ, хотя COVID-19 так и не подтвердился, она могла заразиться, гуляя на улице. Вторая, вероятно, подхватила вирус от своего хозяина.

По мнению главного инфекциониста США Энтони Фаучи, домашние животные могут заразится, но нет никаких доказательств того, что вирус передается от домашнего животного к человеку.

«Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных», — заявил сотрудник Центров по контролю и профилактике заболеваний США Кейси Бартон Бехравеш в интервью Associated Press. Хозяевам животных рекомендовали ограничить контакты своих питомцев с людьми за пределами дома.

К подобным выводам пришли и российские специалисты. Риск заражения коронавирусом кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует, однако оснований полагать, что домашние животные могут заражать хозяев, нет. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

8 апреля врач Тимур Пестерев дал рекомендации о том, как не заразить домашнего питомца коронавирусом и что делать, если у животного возникнут симптомы заболевания.

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