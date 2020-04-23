Харбин закрыли на въезд после роста числа заболевших COVID-19

Власти китайского Харбина закрыл его на въезд для жителей других городов, сообщает Reuters в среду, 22 апреля.

Харбин стал центром второй волны распространения коронавирусной инфекции в Китае. За последние 10 дней в городе подтвердили 57 случаев заболевания.

Отмечается, что местные жители для выхода из дома должны иметь QR-код, подтверждающий, что они не больны COVID-19.

Харбин с середины апреля ввел 28-дневный карантин для приезжающих из-за рубежа: две недели люди должны находиться в карантинном центре, а затем еще две недели дома.

14 апреля генконсульство России в Харбине сообщило, что все наземные погранпереходы на российско-китайской границе в пассажирском направлении не работают. Кроме того, российские дипломаты предупредили о сохранении закрытия пункта пропуска Забайкальск — Маньчжурия, а также об ограничении движения через реку Амур по мосту Благовещенск–Хэйхэ.