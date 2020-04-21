Китайские врачи столкнулись с почернением кожи из-за коронавируса

Китайские врачи, которые чуть не погибли от коронавируса, обнаружили, что их кожа почернела. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Причиной неестественного цвета кожи двух врачей стал гормональный дисбаланс, который был вызван повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму.

Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг заразились вирусом во время лечения пациентов в Центральной больнице Уханя в январе 2020 года. Справиться с болезнью и прийти в сознание им помогло лечение методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО — метод насыщения крови кислородом).

Доктор Ю Фан рассказал, что когда пришел в себя и узнал о своем состоянии, ему стало страшно. Он также добавил, что столкнулся с ночными кошмарами. Он добавил, что постепенно преодолел психологическое препятствие после того, как врачи успокоили его и организовали для него консультации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них 170 тыс. скончались, 645,2 тыс. пациентов выписаны из больниц.